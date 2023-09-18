Еще один остров Максима Горького. Далекий от Капри и Соловков Сахалин, оказывается, был в поле зрения писателя

До 4 октября в Государственном музее политической истории России (Санкт-Петербург) работает выставка «МАКСИМально ГОРЬКИЙ». Она приурочена к 155-летию со дня рождения писателя.

Обычно слово «остров» применительно к биографии Горького ассоциируется с Капри: там семь лет жил писатель и там создал цикл «Сказки об Италии». Была в богатой биографии Горького и поездка на Соловецкие острова. Но, оказывается, в жизни писателя эти острова не единственные. Среди разных экспонатов петербургской выставки представлена и витрина с книгами, оказавшими большое влияние на формирование общественных взглядов Максима Горького. Одна из книг этой экспозиции – изданный в 1895 году в журнале «Русская мысль» «Остров Сахалин» Чехова.

Чехов и Горький познакомились в Крыму, но их отношения друг с другом были непростыми. Горький после смерти Чехова написал воспоминания. А еще раньше посвятил русскому классику свой роман «Фома Гордеев».

Интересно, что чеховский «Остров Сахалин» – не единственная связь Горького с Дальним Востоком. В 1933-м Горький получил письмо от школьников из Ноглик и написал им ответ. Письмо Горького на Сахалин цитируется в полном собрании сочинений писателя.

А еще 12-й номер журнала «СССР на стройке» в 1934 году был полностью посвящен Советскому Сахалину. Редакционную коллегию этого журнала возглавлял Горький и, вероятно, принимал решение о размещении материалов об истории и современной жизни острова. Писатель не бывал на Сахалине, но читал чеховскую книгу и просматривал фотографии с островной каторги. Далекий от Капри и Соловецких островов Сахалин был, оказывается, максимально близким Горькому.

Елена Белобережская.