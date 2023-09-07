Если пострадали в стихию

Прием заявлений на оказание материальной помощи пострадавшим от ЧС завершится 11 сентября.

Администрация Южно-Сахалинска информирует жителей о необходимости поторопиться с подачей заявок на оказание материальной помощи. В соответствии с действующим законодательством заявления принимаются в течение 10 дней с момента наступления ЧС.

Режим ЧС в Южно-Сахалинске был введен 1 сентября, таким образом, прием заявок будет завершен 11 сентября.

Гражданам, пострадавшим в ходе ЧС, предусмотрены выплаты в размере до 20 тыс. рублей, но не более 100 тыс. на семью.

Подать заявление горожане могут по адресу: ул. Вокзальная, 71а (МКУ «Управление по ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска»).

P. S.

В настоящее время 496 обращений граждан на получение материальной помощи по линии ГО и ЧС находятся в работе. Из них 260 семей уже получили материальную помощь.