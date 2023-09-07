Поэт и сын поэта. Одно из первых опубликованных стихотворений Игоря Николаева посвящено островной земле

В 1979 году в литературном альманахе «Сахалин» было опубликовано стихотворение 19-летнего Игоря Николаева. Через пять лет после дебюта страна уже пела песни, написанные этим сахалинцем.

Такие альманахи в области издавались с 1956 года. Начало важной работе положила наша редакция, издавшая сборник «Родной Сахалин». В 1959 году свет увидело издание с названием «Литературный Сахалин». Выдержав несколько выпусков, эта газета в 1962 году уступила место сборнику «Сахалин».

Сборник пользовался популярностью. Его издания добивался сахалинский поэт Иван Белоусов. Вместе с коллегами он несколько лет упрямо организовывал на острове отделение всесоюзной писательской организации. И добился своего — с 1967 года областная ячейка литераторов заслужила официальный статус, а сборник «Сахалин» получил полное основание, чтобы издаваться ежегодно.

Одним из поэтов, составлявших фалангу профессионалов островной литературы, был Юрий Николаев, моряк и журналист из Холмска. В семье Николаевых в 1960 году родился сын Игорь, в будущем ставший популярнейшим композитором и исполнителем.

В 1979 году, когда Игорь Николаев учился в Москве, «Сахалин» опубликовал его небольшое эссе в разделе «Стихи молодых поэтов».

Неповторимость мира — благодать.

В неповторимости сокрыта нежность.

Не так важна для мира бесконечность,

Как просто дом, семья, Отчизна, мать.

И нежность бьётся тоненьким ручьём

В ладонях добрых и ленивых сопок,

И благодать берёзового сока

Мы только здесь, на родине, поймём.

Мы только здесь поймём, что дом — один,

Жизнь — только раз, любовь — неповторима.

Как это всё слилось неудержимо

В одном заветном слове — Сахалин.

Соседями Игоря Николаева по рубрике стали Владимир Павленков, Юрий Немнонов, Михаил Шмидт и Николай Тарасов, сахалинский поэт и прозаик, член Союза писателей России.

Тарасов в короткой беседе с редактором «Советского Сахалина» подтвердил: он прекрасно помнит этот сборник и дебютное стихотворение Игоря Николаева.

Протекция, которую мог оказывать сыну Юрий Николаев, добившийся к этому времени большого веса в островной литературе, здесь ни при чём. Среди редакторов выпуска «Сахалина» в 1979 году Юрий Николаев не значился. Хотя – и как отец, и как земляк, и как представитель «цеха» сахалинских авторов – не мог не помогать Игорю делать первые шаги в литературе. Тем не менее временем доказано, что успех младшего Николаева обеспечен его исключительным и без­условным талантом.

Николай ШЕЛЕПОВ.