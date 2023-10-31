Есть два рекорда Дальнего Востока по плаванию

Бассейн областной спортшколы водных видов спорта принимает первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по плаванию. В стартах участвуют 295 спортсменов из Приморского, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского краев, Сахалинской, Амурской, Магаданской областей, а также Якутии.

В программе заплывы брассом, вольным стилем, баттерфляем, на спине, комплексным плаванием на 50, 100, 200, 400 и 1500 метров, а также эстафета, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Стартовали состязания с мужского баттерфляя. В заплыве среди сильнейших спортсменов Дальнего Востока лучшее время – 53,18 секунды – показал камчатский пловец Виталий Завьялов.

В первый день соревнований были установлены два дальневосточных рекорда. Их установили Иван Кожакин, преодолевший 50 метров брассом за 26,76 секунды, и Анастасия Котельникова, проплывшая 50 метров брассом за 31,49 секунды.

«Сахалин» будет работать и прибавлять

В Калининграде завершился третий тур женского чемпионата России по волейболу (высшая лига «А»). В заключительном матче соперницами «Сахалина» были волейболистки местного «Локомотива-2».

Итог – 3:1 (25:11, 22:25, 25:17, 25:22) в пользу «Локомотива-2».

— Тур для нас, считаю, прошел неплохо. Победили в двух матчах, а с хозяевами не справились. Хотя во второй встрече у нас был шанс выиграть. Но уступили из-за своих ошибок. Но ничего страшного – будем работать, прибавлять, — добавил наставник «Сахалина» Олег Ляпугин.

Фото ВК «Локомотив».

Сахалинские гимнастки завоевали несколько медалей «Тихоокеанской волны»

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Тихоокеанская волна» прошли во Владивостоке. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера РСФСР, почетной жительницы Владивостока Юлии Агронской. Участвовали 468 гимнасток из девяти регионов страны.

В течение трех дней на гимнастических коврах было продемонстрировано 709 выступлений спортсменок в личном и групповом многоборьях, а также в новых видах: гимнастические дуэты и трио.

Сахалинские гимнастки в жёсткой конкуренции смогли завоевать несколько медалей.

В индивидуальной программе среди перворазрядников золото выиграла Эмилия Ибрагимова. Среди кандидатов в мастера спорта Алла Ли заняла третье место.

В групповых упражнения по второму взрослому разряду сахалинские гимнастки команды «Харпи» стали первыми. По первому спортивному разряду островная «Астрель» забрала бронзу соревнований. Еще одно третье место среди кандидатов в мастера спорта завоевали спортсменки из «Каллисто».

Отличный дебют в новом виде «гимнастические дуэты» удался команде «Флай», занявшей по первому взрослому разряду первое место. Среди кандидатов в мастера спорта команда «Мия» стала второй.