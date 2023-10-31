В акватории невельского порта подняли затонувшее судно

Останки военного тральщика весом более 50 тонн, пролежавшие в акватории Невельского порта десятки лет, подняли из морских глубин. Он будет отправлен на переработку, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Затонувшее судно находилось неподалеку от смотровой площадки, откуда открывается вид на лежбище сивучей.

При проведении работ пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Так как судно довольно габаритное, при подъеме его корпус уперся в подводную скалу.

– У каждого такого судна есть история, когда-то такие тральщики выполняли стратегические задачи и были одними из лучших в своем классе. Сегодня это просто груды металла и наша задача – очистить от них акватории, – рассказал представитель подрядчика.

Это уже 15-е судно, утилизированное в регионе в этом году. Всего до конца года планируется поднять с морской акватории останки 26 судов. Основные работы сейчас продолжаются в Северо-Курильске и Корсакове.

– О необходимости расчистки бухт Дальнего Востока от затонувших кораблей еще в 2014 году говорил Президент России Владимир Путин. Суда, пролежавшие десятки лет в морских акваториях нашей страны и региона, не только портят эстетический вид, но и наносят вред окружающей среде, и препятствуют безопасному судоходству. Поэтому сейчас ведется активная работа по их утилизации, – отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев.