Эстафета длиною в жизнь. Старейшей спортивной школе региона – 65 лет

Торжества по этому поводу пройдут 29 сентября в центральном районном Доме культуры Александровска-Сахалинского.

История этого спортивного учреждения началась 30 сентября 1958 года, а имя выдающегося первого русского дзюдоиста, основателя самбо, уроженца Александровска-Сахалинского Василия Ощепкова ей присвоили в 2013-м.

Этот город – колыбель островного спорта. Именно здесь в 1925-м, вскоре после изгнания японцев, появились первые физкультурные кружки. В 1934-м прошла первая летняя областная спартакиада, в 1935-м – первые зимние соревнования.

В 1930-х годах спортсмены из Александровска выступали на республиканских и всесоюзных соревнованиях. Так что открытие школы стало логическим продолжением развития спортивных традиций первой столицы Сахалина.

За минувшие годы десятки воспитанников школы выполнили нормативы мастеров спорта. Они возвращались домой с медалями с областных, дальневосточных, всесоюзных, всероссийских и даже международных соревнований по лыжным гонкам, биатлону, стрельбе, легкой атлетике и другим видам спорта.

В 1975 году школу наградили переходящим Красным знаменем областного отдела народного образования и областного спорткомитета, а её директор Владимир Королёв стал лауреатом спортивного года.

Одним из самых известных легкоатлетов островного региона является воспитанник этой школы Владимир Ващенко. Его рекорды в беге на 200 и 400 метров никто не может превзойти уже свыше 40 лет. Он был победителем международных соревнований, первенства ДСО «Спартак», полуфинала Кубка СССР, неоднократным чемпионом Дальнего Востока.

В спортивной школе Александровска-Сахалинского начинал свой путь Анатолий Слугин, ставший впоследствии мастером спорта международного класса, членом сборной команды СССР.

23 мастера и кандидата в мастера спорта подготовили супруги Анатолий и Нина Тютины. На горнолыжных трассах побеждали воспитанники Виктора Скрыльникова.

По информации пресс-службы регионального министерства спорта, сегодня в спортивной школе им. В. С. Ощепкова обучают самбо и дзюдо, футболу и баскетболу, лыжным гонкам и горнолыжному спорту. Лучшие из лучших, как и много лет назад, входят в состав сборных команд области, успешно выступают на соревнованиях различного уровня.

– 65-летие школы – это праздник всех, кто связал свою жизнь с физкультурой и спортом. Тех, кто в разные годы тренировался, шёл по спортивной лестнице вперёд и учился всегда побеждать. Это праздник наших тренеров-преподавателей, наставников, всех, кто трудился в разные годы, разделял с нами победы и неудачи, – говорят сотрудники.

Итак, в пятницу в 17.00 школа-юбиляр приглашает всех желающих отметить торжество в Дом культуры Александровска-Сахалинского (ул. Ленина, 6), вход свободный.