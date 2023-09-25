Проблема не только в холке. Облдума ввела дополнительные штрафы нерадивым хозяевам собак. Снизится ли от этого опасность нападения псов на человека?

Парламентарии приняли закон, который устанавливает дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе и к их выгулу. Как пояснил депутат Юрий Выголов, заместитель председателя думского комитета по экономическому развитию, проект закона внесло региональное агентство ветеринарии и племенного животноводства. Необходимость изменений в правовых актах назрела давно и была вызвана участившимися случаями нападения собак на людей, в том числе и детей.

Законодатели предписали владельцам четвероногих друзей выгуливать их в общественных местах на поводке и в наморднике (исключение – животные размером менее 25 см в холке и собаки-поводыри). За игнорирование этих ограничений в местах общего пользования владелец получит предупреждение или будет оштрафован на сумму от двух до четырех тысяч рублей.

Вместе с этим установлен запрет содержать животных на чердаках, в подвалах, на лестничных клетках, кухнях и коридорах коммунальных квартир, а также на территориях детских, спортивных и медицинских организаций, учреждений культуры и др. За нарушение этих требований пре­дусмотрено предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей.

При повторном административном правонарушении гражданин заплатит пять тысяч рублей.

В силу закон еще не вступил, поскольку не опубликован в официальном органе правительства. Это значит, что его нормы ещё не применимы. Но за этим дело не станет.

А сам правовой акт заставляет ещё раз пристальнее взглянуть на проблему взаимоотношения людей и собак и отношения общества к братьям меньшим.

Довелось услышать, что после принятия закона люди начнут снимать на смартфоны владельцев, ведущих своих питомцев без поводка или намордника. Наверняка, чтобы послать в соцсети местной власти. Вопрос в том, как будет работать механизм реализации: кто будет следить за выгулом, измерять тот же размер пса в холке и пр.? Всегда ли можно будет найти хозяина, если домашний питомец бегает один…

– Мы понимаем, что в один миг всё не изменится, – рассказал «Советскому Сахалину» Юрий Выголов. – На отладку механизма уйдёт не один год. Но начинать с чего-то надо. И оставлять без изменений ситуацию, когда собаки представляют угрозу человеку, нельзя. Вполне возможно, что и в следующем году придется вносить новые изменения. Давайте проведём аналогию с раздельным сбором мусора – о необходимости говорили давно, она назрела. Опыта не было, начинать было нелегко. Были ошибки, их признавали и исправляли. И сейчас процесс двигается. Хотя не все верили, что замысел реализуется и что-то получится.

А как оценивают нововведение кинологи – люди, которые лучше знают собачью среду и собачьи проблемы?

Вот что рассказала член южно-сахалинского кинолого-фелинологического центра «Кредо Плюс» Галина, заводчик и кинолог. Женщина просила не называть её фамилию.

– Как юрист по образованию, я вижу проблему этого закона в том, что в нём четко не прописаны понятия общественных мест, в которых нельзя появляться с питомцем без поводка и намордника. Поэтому могу предположить, может возникнуть разница в трактовках, – объяснила она. – Но важнее ещё другое. Принятие закона, как говорят его разработчики, вызвано неблагоприятной обстановкой, когда участились случаи нападения стай бродячих собак на людей. Но всем ли известно, откуда появляются стаи? Корень здесь – в хаотичном разведении, которым занимаются непрофессионалы.

Как известно, у собак разная наследственность, в питомниках их проверяют. Тех, у кого наблюдаются агрессия и другие отклонения, отбраковывают. Они не могут участвовать в выставках и пр. Зачастую таких особей покупают «любители». Иногда просят дать щенка, не прошедшего проверку, что называется, для себя. Какое-то время держат у себя, а потом, видя изъяны, выбрасывают на улицу. Только собака, которую из жилья выбросили во внешнюю среду, быстро перестает быть домашней. У неё может к тому времени появиться потомство, унаследовавшее изъяны. У неё перестраивается психика. Она настраивается на защиту своей территории от чужаков, в том числе от человека. И не всегда стерилизация делает агрессивного пса добрым.

Поэтому, считает заводчик и кинолог Галина, стоило бы ужесточить наказание именно для тех, кто выбрасывает животных на улицу и тем самым стимулирует появление стай.

– Многие видят панацею в создании приютов для животных, где их стерилизуют и лечат, но это путь в никуда. Всех бесхозных собак не пристроишь к людям. Кого-то вылечить уже невозможно. Не всем понравится врожденная агрессивность. Поэтому здесь не избежать усыпления части особей, ничего тут не поделаешь, – считает южносахалинка. – Что бы ни говорили зоозащитники, сторонники создания приютов… Тогда не будет так остро стоять проблема стай бездомных собак. Ну и штрафы для тех, кто выгуливает собак без намордника, лишними не будут. Пусть люди научатся соблюдать правила.

Владимир ПАВЛОВ.