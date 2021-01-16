ФАС возбудила дело в отношении крупнейших добытчиков минтая

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против крупных российских рыбопромышленников и предприятий – Находкинской базы активного морского рыболовства, Преображенской базы тралового флота, «Острова Сахалин», Океанрыбфлота, рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина и других, а также Ассоциации добытчиков минтая, в которую они входят. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Рассмотрение дела назначено на 25 января.

Отмечается, что дело возбуждено в результате рассмотрения заявлений руководителя Русской рыбопромышленной компании Глеба Франка. В действиях компаний ФАС обнаружила признаки нарушения статьи 11 закона «О защите конкуренции», в которой говорится о недопустимости заключения соглашений, создающих для других компаний препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из него.

(ТАСС).