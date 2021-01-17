17 января на автозаправках Роснефти вновь изменились цены на все марки моторного топлива. В Южно-Сахалинске бензины подорожали на 30 коп., солярка – на 15 коп. Теперь бензин Аи-92 стоит 47 руб. 20 коп. за литр, Аи-95 – 48 руб. 90 коп., Аи-98 – 55 руб. 35 коп., дизтопливо – 55 руб. 95 коп.

Предыдущее подорожание было 2 января. Правда, только бензина Аи-98, но сразу на 80 коп. за литр.

С конца 2019 года до конца 2020-го моторное топливо в Южно-Сахалинске поднялось в цене от 2 руб. 25 коп. до 4 руб. 70 коп. за литр в зависимости от марки. В других городах острова цифры были еще больше.

Как заявил РИА Новости управляющий директор площадки по рынку нефтепродуктов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Павел Строков, в ближайшую неделю цены на бензин стабилизируются. «Спрос сейчас отрегулирует цену под те реалии, которые есть на рынке применительно к цене, например, по рознице», – указал он.

14 января вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, в ходе панельной дискуссии на Гайдаровском форуме пообещал, что рост цен на бензин в 2021 году будет сохранен в пределах инфляции. По его словам, «правительство за этим строго следит».

Но цены на бензин Аи-92 и Аи-95 только в период с 21 по 24 декабря выросли на 5,4 и 7,4 проц. соответственно. Что выше годовой инфляции 2020-го. И в январе 2021-го продолжили рост.

Остались только на бумаге и осенние обещания чиновников завозить топливо на Дальний Восток из других территорий и образовать специальную биржевую секцию для торговли топливом на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что рост оптовых, а вслед за ними и розничных цен на автобензин связан со снижением предложения на внутреннем рынке. Так, объем продаж бензина в конце декабря снизился на 15 проц. А для монополистов, производителей нефтепродуктов, главное – взять свое. За счет автомобилистов.

Николай ПРАСОЛОВ.