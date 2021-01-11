Филология в динамике. Краеведение

В конце прошлого года в информационно-издательском центре Сахалинского государственного университета вышел в свет 24-й номер «Филологического журнала», созданного островными лингвистами и литературоведами еще в 1992-м. В издании представлены работы примерно сорока авторов. Среди них – не только доктора и кандидаты наук, но аспиранты, магистранты, учителя, студенты и даже школьница.

Открывается журнал статьями на чеховскую тематику Виктории Чудиновой, Анастасии Степаненко и Фульвио Франчи (Аргентина). Литературоведческие проблемы освещаются в работах Марины Тарасовой, Натальи Зиновьевой и Виктории Сотниковой. О лингвистических вопросах русского и иностранных языков пишут Владимир Муминов, Татьяна Шаповалова, Инна Корнеева, Екатерина Слепцова, Анна Добрычева, Валентина Легенгина.

Формирование лингвокогнитивного уровня профессиональных способностей филологов на занятиях по лингвистическим дисциплинам исследует Татьяна Табаченко. По традиции в журнале приводятся и материалы других ученых, чьи научные интересы сопряжены с филологической областью знаний: историков Натальи Потаповой и Елены Лисицыной, педагогов Ирины Балицкой и Эльвиры Лим, логопедов Татьяны Хатнюковой-Шишковой и Яны Коротаевой. Кроме того, в номере есть два интервью сахалинских журналистов, связанных с юбилеями островных филологов, – Любови Шатуновой и Ларисы Дорофеевой.

Представлены в журнале обзоры, рецензии и объявления. Электронная версия «Филологического журнала» № 24, как и предыдущих изданий, размещена на сайте СахГУ во вкладке «Изданное».

Елена Иконникова.