Георгий КАРЛОВ: «Нужно говорить людям правду»

50 лет – самое время человеку «итожить то, что прожил». Недавно свой юбилей отметил наш земляк, депутат Государственной Думы Георгий Карлов. За полвека он прошел путь от предпринимателя до государственного деятеля. Какая социальная ниша более ему по душе?

От ларька до холдинга

Предпринимательская жилка проявилась у Карлова еще в студенческом возрасте. На втором курсе Южно-Сахалинского государственного педагогического института он был избран секретарем комитета ВЛКСМ этого учебного заведения. Комсомольского задора хватало не только на традиционные по тем временам мероприятия (помощь совхозам в уборочную страду, организация студотрядов, КВН и прочее). Девиз «возьми и сделай сам» требовал интерактивного развития. В 20 лет он реализовал идею создания в институте платных учебных курсов для абитуриентов. По сути дела, стал… работодателем для преподавателей, которые читали лекции будущим студентам. А чуть позже 22-летний Георгий вместе с другом открыли в областном центре первый ларек. Так начались его «жизненные университеты».

– Беззаботной студенческой жизни, считай, и не было, – вспоминает Карлов. – Я рано повзрослел. В 23 года родилась дочь, появилась ответственность за семью. Основам бизнеса учились на собственном опыте, как слепые котята – тогда вся страна была в таком положении. Все это подробно изложено в художественной литературе, фильмах. И я не хочу, чтобы наши дети, общество вернулись в те сложные 90-е!

Мы тогда проиграли большую геополитическую войну. Потеряли огромную территорию. Огромную страну – самую образованную в мире, которую стали превращать в колониальную провинцию, лишив права на самостоятельное развитие, погружая ее народ в нищенское существование, отобрав все то, что еще вчера казалось незыблемым. На улицах правил откровенный криминал. Закон подменили «понятиями». Во власти появилось много некомпетентных и откровенно ангажированных чиновников. Это все было в трагической истории нашей страны.

К 2000-му году государство постепенно начало приходить в себя, наводить порядок, появились соответствующие законы. Опорой в обустройстве общества стали активные, творческие граждане – и из числа бизнесменов, и бывших комсомольских вожаков (к слову, ВЛКСМ был, по мнению Карлова, прекрасным социальным лифтом для молодежи). Довольно быстро установились «правила игры», появились новые экономические институты. Предпринимательство вошло в цивилизованное русло.

– На любом поприще у меня есть результаты, за которые мне не стыдно, – вспоминает Георгий Александрович. – Например, в 1998 году после произошедшего в стране дефолта, как и подавляющее большинство коммерческих предприятий, я оказался у черты банкротства. Долги «весили» больше, чем мой весь бизнес. Но принятые жесткие решения позволили не только расчитаться с долгами, но и вместе с обновленной командой открыть первый на Дальнем Востоке супермаркет в здании бывшего «Космоса» в областном центре.

Поворот судьбы

Спокойное движение по отлаженной колее предпринимательства, видимо, не для таких, как Карлов. Душа стремилась к переменам, новизне. В 1996 году он предпринял попытку избраться депутатом Сахалинской областной Думы… И проиграл. В период предвыборных баталий несколько раз встречался на дискуссионных площадках с губернатором Игорем Фархутдиновым, который приметил бойкого 25-летнего кандидата.

– Для меня Игорь Павлович был в какой-то степени богом, – вспоминает Карлов. – Глубокое уважение вызывали его управленческие, человеческие качества. И когда спустя три года он предложил мне возглавить департамент потребительского рынка и торговых услуг областной администрации, согласился без раздумий. Предложение совпало и с моим внутренним настроем кардинально изменить жизнь. Так я стал самым, наверное, молодым чиновником на Дальнем Востоке.

Это был уже другой уровень работы, другая ответственность, но и другие возможности. Вместе с вице-губернатором Борисом Горкуновым организовали работу по очищению улиц от стихийных продаж «с ящиков». Поставили задачу реанимировать цивилизованную торговлю – чтобы покупатели ходили в стационарные магазины, у которых появились собственники-хозяйственники, современное оборудование, достаточный ассортимент продукции. Немного позже был создан областной комитет по промышленности и торговле, председателем которого назначили Карлова.

– И на этом участке работы тоже удалось добиться положительных результатов, – говорит Георгий Александрович. – Главное, сохранили ряд местных производств пищевой промышленности и открыли новые.

Но грянул трагический 2003 год, авиакатастрофа унесла жизни губернатора Фархутдинова и многих членов его команды. И новый поворот судьбы: досрочные выборы губернатора области. Карлов – начальник выборного штаба одного из кандидатов на этот пост Ивана Малахова. Выборная кампания была горячей, напряженной, в первом туре состязались более десяти соперников, во второй вышли двое. Убедительную победу одержал Малахов.

– Сработал наш штаб даже выше возможностей, – вспоминает Карлов. – Для меня это был настоящий университет, где была возможность познать новые технологии, тонкости внутренней и кадровой политики, общения со СМИ, общественностью. Поэтому предложение главы региона занять должность вице-губернатора – руководителя аппарата показалось вполне логичным.

Период выдался сложным, именно Карлов оказался на передовой реформы системы местного самоуправления, он и сегодня помнит наизусть широко известный 131-й федеральный закон, который столкнул регион лоб в лоб с центром. Ценой огромных усилий, нервов, непростых решений, а где-то и угроз со стороны некоторых московских чинов удалось в 2004 году избежать дробления области на множество муниципальных образований, сэкономить миллиарды рублей на ненужные бесконечные выборные кампании столь же ненужной «армии» чиновников. Практика районов с двухуровневым управлением (Углегорский и Невельский) и время доказали правильность принимаемых регионом непростых решений.

Десятилетие спустя Сахалинскую область неоднократно ставили в пример, что она сумела отстоять право на самостоятельное устройство местного самоуправления с учетом особенности ее территории.

– Я горд, что, пребывая в статусе вице-губернатора, обучившись мастерству управления внутренней политикой, вместе с коллегами мы защитили ныне существующую систему управления областью, – говорит Карлов.

…Правда, дорогой ценой. Это и сильное психологическое потрясение, и первый гипертонический криз 34-летнего вице-губернатора, и его вынужденный уход с должности, и непонимание (вплоть до предательства) со стороны некоторых сослуживцев.

Дорога в российский парламент

Вернулся в бизнес. С новыми силами, с новыми идеями. Возглавил «Сахалинскую инвестиционную корпорацию». В течение короткого времени был создан холдинг, в который вошли более десяти предприятий с несколькими тысячами сотрудников. И это не считая многочисленных партнеров, поставщиков, подрядчиков, финансовых учреждений и так далее.

– Мы строили, транспортировали, производили и продавали. Создавали новые направления в бизнесе, это огромная и разнообразная работа, – говорит Карлов. – Многие наши проекты и сейчас живут – со своими историями, деятельными ребятами, акционерами, за которых я искренне рад и благодарен за то, что все эти производства мы когда-то вместе создавали.

Все шло привычным чередом, но в 2008 году губернатор Александр Хорошавин пригласил поучаствовать в выборах в областную Думу 5-го созыва (по спискам «Единой России»). Он понимал, что парламент – серьезный политический инструмент, и люди, знающие «почем жизнь» и как важна законодательная база, там нужны.

Получив мандат, Карлов изначально не претендовал на думской «портфель», работал на неосвобожденной основе, понимая, чем должны заниматься профильные комитеты, депутаты в округах и т. д.

Что касается бизнеса, возникло ощущение, что на сахалинской земле он многого достиг. Начал задумываться о смене вида деятельности. Так что предложение баллотироваться в Госдуму 6-го созыва от общественной организации «Деловая Россия» по спискам «Единой России» пришлось как нельзя кстати.

– Я это предложение принял, понимая, что предвыборное «сито» смогу пройти со знанием дела, – вспоминает Карлов.

Так и произошло. В Госдуме работал в комитете по природным ресурсам, природопользованию и экологии, заместителем председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Там у него были свои «университеты», иной масштаб общения. Воочию увидел, как согласовываются законы, проходя «обработку» через профильные комитеты.

Несколько лет ушло (!) на налаживание коммуникаций с министерствами, администрацией президента, прочими федеральными структурами. С коллегами по парламенту: о них Карлов отзывается уважительно, каждый из 450 депутатов – личность. Состоявшиеся люди, обладающие харизмой, организаторскими и ораторскими способностями, представляющие интересы мощных избирательных объединений в масштабах страны. Государственные деятели, представители культуры, спорта, бизнеса. Своего рода – весь срез нашего общества. Да, кто-то из них более компетентен в законотворчестве, кто-то менее, но случайных людей среди них нет.

– У меня два высших образования, но приходилось (и приходится) учиться, – говорит Георгий Александрович. – Нет у нас институтов по подготовке депутатов российского парламента. Знания приобретаются в процессе работы.

Накопленный за пять лет опыт вселил уверенность, что нужно продолжать депутатскую деятельность в Госдуме следующего, 7-го созыва. Причем баллотироваться Карлов решил по одномандатному избирательному округу, дабы заручиться поддержкой всего островного населения.

– Главное – в гонке за голосами не давать необдуманных, неисполнимых, популистских обещаний, реально оценивать свои возможности, – считает депутат. – Нужно научиться говорить людям правду, что конкретно ты можешь сделать, а что – нет. В результате честной конкурентной борьбы удалось получить достойный результат. Причем без применения административного ресурса.

Сейчас Карлов работает в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции. Взаимодействие с силовыми структурами требует новых знаний. В составе комитета – профессионалы своего дела, но и самому депутату приходится вновь… учиться, чтобы понимать, на какие законы опирается безопасность страны, ведь от этого зависит наша жизнь. Особенно – дальневосточников.

О принципах, дисциплине и миллиардах для региона

На вопрос, что удалось сделать для Сахалинской области, у Карлова свой ответ. Депутат Госдумы – депутат масштаба страны, который формирует законодательное поле для всей Российской Федерации. Избиратели должны это понимать.

Что касается региона, то за эти годы удалось привлечь в областной бюджет сотни миллиардов рублей. Конечно, заслуга здесь и губернатора, и сенатора от островной области, и ряда чиновников, плюс – успешное лоббирование нашим депутатом сахалинских интересов в Госдуме. А кто еще слово молвит на федеральном уровне за «своих», если не свой же депутат?

– Бюджет Сахалинской области (до недавних пор обильный) комом в горле стоял у министерства финансов РФ, мол, острова «в шоколаде», самая высокая степень бюджетной обеспеченности на душу населения, поэтому и денег не просите. Однако, определенные позиции всегда удавалось отстоять. Вот и в принятом федеральном бюджете на ближайшие три года на развитие островов заложено около 35 млрд рублей, – разъясняет Карлов.

Когда из областного бюджета изымали (при попустительстве отдельных высокопоставленных чиновников) средства от реализации СРП по проекту «Сахалин-2», меняя норматив зачисления с 75 на 25 процентов, наш сахалинец единственный из 450 депутатов Госдумы голосовал против. Это знают все.

– Это классический пример пословицы «один в поле не воин», особенно когда речь идет о бюджетных деньгах. Но мою позицию спикер парламента Вячеслав Володин понял и согласился с ней.

О коррупции и криминале. Победим?

Возврата к 90-м, считает Карлов, и быть не может. Принят пакет законов, которые не позволяют идти во власть сомнительным личностям. В частности, есть закон о госслужбе, при наличии судимости ты не можешь стать губернатором, депутатом, чиновником даже на уровне поселкового совета. Если ты намерен работать в органах власти, будь чист.

Немного о личном

Георгий Карлов считает себя на все сто процентов сахалинцем – здесь родился, взрослел, здесь живут его родители, сестра, давнишние временем проверенные друзья. Здесь он проводит, к сожалению, немного времени – одну неделю в месяц, работая в своем избирательном округе. Но приезжает, как он говорит, домой с радостью…

В свои 50 лет он удивительно работоспособен, в отличной форме (сбросил аж 20 кг!), активно занимается спортом. Круглогодично – настольный и большой теннис. Горные лыжи, снегоход, рыбалка, охота. Словом, мужик, экстремал. Увлечен подводным плаванием, является дайвмастером – самый высокий уровень любительского мастерства. Рабочий режим жесткий, все распланировано.

Главным фундаментом своей жизни считает семью. С любимой женой Юлией всегда вместе со студенческих времен, уже почти 30 лет. А главным своим достижением считает детей. 27-летняя дочь Мария, умница, свободно владеет тремя иностранными языками, имеет два высших образования, строит успешную карьеру в бизнесе. Сыну Егору 20 лет, учится в московском мединституте. Но каждое лето приезжает на Сахалин, трудится на производстве (рыбообработка, стройка). Такое правило: деньги на карманные расходы нужно зарабатывать. Да и «правду жизни» познавать на практике.

Полномочия нынешнего состава Госдумы заканчиваются в 2021 году. Вступать ли в борьбу за мандат депутата 8-го созыва Государственной Думы Георгию Карлову, имеющему уже богатый опыт парламентской работы или нет?

По словам депутата, во-первых, полномочия 7-го созыва еще не закончены и необходимо многое довести до логического завершения за весеннюю сессию. Во-вторых, в год 50-летнего рубежа есть необходимость проанализировать сделанное, самому себе ответить на ряд вопросов. Ну, и, пожалуй, самое главное – это мнение сахалинцев и курильчан: что они думают, как избиратели, о будущем представителе нашей области в главном парламенте страны, в Госдуме РФ.

Пока есть время для раздумий.

Лариса ПУСТОВАЛОВА.