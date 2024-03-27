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ФСБ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

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В связи с резко возросшим после теракта в комплексе «Крокус Сити Холл» количеством телефонных звонков и сообщений с подменных номеров с территории Украины, россиянам с призывами к осуществлению террористических актов — в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры, а также с предложениями подросткам за деньги совершить теракт, Центр общественных связей ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации.
Отдельно необходимо проговорить с несовершеннолетними важность невступления в переписку с подобными абонентами.

О всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранительные органы.

ЦОС ФСБ России.

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