Газификация наступает! В минувший четверг в Корсакове в торжественной обстановке специалисты осуществили пуск газа на объекте «Газопровод-отвод и ГРС Корсаков»

Это важный этап в газификации Корсакова и всей области. Газ в скором времени поступит в городскую сеть и станет доступен многим корсаковцам. Но не только это: газ придет на новую газовую котельную и предстоящей зимой будет обогревать город.

Спецкор «Советского Сахалина» побывал на месте события.

Старое и новое

Перед церемонией был организован пресс-тур для журналистов с посещением новой газовой котельной. У корреспондентов была возможность сравнить старое и новое, оценить появившиеся возможности котельной, которые многократно превышают те, что были прежде.

Первым делом бросается в глаза контраст. Старая угольная котельная, долгие годы служившая по назначению верой и правдой, заметно поизносилась. Она занимает гораздо большую площадь по сравнению с разместившейся под боком газовой. Требует большого количества угля. А зимой в разгар отопительного сезона коптит небо черным дымом. Сажа разлетается на многие километры по округе, куда ветер подует.

В свое время в Южно-Сахалинске мощная ТЭЦ-1, главный источник тепла для областной столицы, грешила тем же, но в гораздо больших масштабах. Теперь станция газифицирована, и проблема отпала сама собой. Воздух стал заметно чище. Такая же перспектива открывается и в портовом городе – новая котельная корсаковской ТЭЦ построена по самым современным технологиям, экономична и экологична благодаря использованию в качестве топлива природного газа. Строительно-монтажные работы выполнила компания «Стройинвест».

Не страшны ни молнии, ни «водоразборщики»

Как работает это чудо техники? Процесс начинается с того, что газ поступает в горелки котлов. Котлы были закуплены еще в досанкционный период, они немецкого производства. В целом же на объекте велика доля отечественного оборудования, с импортозамещением все в порядке. Котлов пять, один из них резервный. Интересно, что конструкция позволяет им работать в комбинированном режиме – на газе и дизтопливе, а в крайнем случае перейти в режим работы только на дизтопливе. В зависимости от температуры на дворе и в домах горожан с нагрузкой могут справляться и один котел, и все пять. Причем и у каждого котла мощность варьируется.

Котел вмещает порядка 5 кубометров воды. Она нагревается до температуры 110 градусов и через теплообменник передает часть своей тепловой энергии воде в сетевом контуре. Ну а дальше нагретая вода поступает потребителям.

Как заверил технический персонал, котельная в целом отлично защищена от разнообразных неприятных неожиданностей. Например, от прямых попаданий молний – на этот случай имеются надежные молниеотводы. Случись ЧП на магистрали, насосы и котлы автоматически отключаются.

Подобная котельная уже не первый год работает в планировочном районе Новоалександровск областного центра, на улице Науки. Еще одна котельная сейчас строится в Южно-Сахалинске на улице Больничной.

Вода для нагрева поступает в котельную из городской магистрали. Предназначена исключительно для систем отопления, но используется многими владельцами квартир для хозяйственных нужд. До сих пор борьба с этим ведется с переменным успехом.

Персонал новой котельной говорит, что такой разбор не должен нанести урон энергетическому объекту, у него есть запас прочности, на такие случаи действует система подпитки, так что это не критично, хотя и нежелательно.

После проведения пусконаладки котельную передадут заказчику. В основном задействовали сахалинских строителей.

Объект стратегического значения

Главный инженер, первый замдиректора сахалинского линейного производственного управления магистральных трубопроводов ООО «Газпром Трансгаз Томск» Александр Погребняк вкратце «набросал технологический портрет» газораспределительной станции:

– Она предназначена для очистки, редуцирования и одоризации газа для последующей поставки потребителю. Газ поступает из магистрального газопровода транссахалинской трубопроводной системы компании «Сахалинская энергия». Он очищается, подогревается, редуцируется (снижается давление), а дальше по линиям низкого давления 12 и 6 кгс/кв. см подается населению.

На выходе проводится одоризация. Природный газ сам по себе не имеет запаха и цвета. То, что в быту принято называть запахом газа, – это запах метилмеркаптана. Одоризация проводится для того, чтобы человек ощущал запах и мог реагировать.

Проектный расход ГРС – 37,7 тысячи кубометров в час. Этого вполне достаточно для потребностей города, и для предприятий, и для населений. Предусмотрен запас на перспективу.

Обслуживают станцию два оператора, причем не выходя из дома. Сейчас в селе Раздольном завершается строительство дома, где и будут жить операторы. В их квартирах будет установлена система, позволяющая контролировать ситуацию на станции.

На самой ГРС в операторном блоке установлена САУ – система автоматизированного управления. Плюс к этому в круглосуточном режиме действует диспетчерская служба на газокомпрессорной станции «Сахалин», которая может управлять газозапорной арматурой.

Не страшны объекту ни молнии, ни землетрясения. Станция оснащена по последнему слову техники, есть система молниеприемных мачт, система загазованности с выводом сигнала диспетчеру. Сейсмоустойчивость 9 баллов. Действует система пожарной безопасности, есть резервный источник электроэнергии – дизельный генератор, который запускается самостоятельно в случае необходимости. Станция произведена отечественным ООО «Завод «Нефтегазооборудование».

Старт дан!

Торжественное событие прошло на территории газораспределительной станции. На ветру развевались флаги, звучали речи… Событие радостное – на карте газовой инфраструктуры Сахалина добавилась еще одна важная точка!

– ГРС построена, и сейчас начнет поступать газ. В первую очередь – на котельные, которые раньше работали на угле. А значит, горожанам будет чисто и тепло, – сказал губернатор Валерий Лимаренко. – Газ пойдет и в дома корсаковцев. Мы планируем в этом году обеспечить более полутора тысяч человек газом в районе. Слова благодарности руководству «Газпрома». Мы вместе трудились над этой задачей и будем трудиться дальше.

Виталий Маркелов, заместитель председателя правления ОАО «Газпром»:

– Хочу всех поздравить со знаменательным событием. Станция построена в рамках программы развития газоснабжения и газификации. Все остальные объекты будут построены до 2025 года, значит, предстоит очень много работы. Поздравляю и благодарю компании «Газпром газификация», выступившую в роли заказчика и следившую за ходом реализации проекта, а также ООО «Газпром Трансгаз Томск», которой предстоит эксплуатировать объект. Работа с администрацией Сахалинской области приводит к большим успехам.

Владислав Бородин, руководитель ООО «Газпром Трансгаз Томск», доложил о том, что объект укомплектован персоналом, все на местах, технологическое оборудование и все системы подготовлены к пуску газа.

«Добро» получено, звучит команда открыть нужный кран. Результат – газ поступил на ГРС Корсакова.

Владимир СЛАВИН.

Справка

В соответствии с дополненной программой развития газоснабжения и газификации регионов РФ общий объем инвестиций ПАО «Газпром» в Сахалинской области до конца 2026 года составит 34 908,3 млн рублей. Причем если в 2022 году объем инвестиций составил 4670,1 млн рублей, то в 2023-м запланировано инвестировать 7464,3 млн рублей. До конца 2026 года общая протяженность распределительных газопроводов в области на островах составит 674,2 километра, газопроводов-отводов – без малого 60 километров, заработает 8 ГРС, подобных корсаковской, будет газифицировано 30869 домовладений и квартир, а также 186 котельных и предприятий.

Уже созданы условия для газификации 20 котельных и 1500 домовладений.

Перспективная мощность корсаковской ГРС – 37,7 тысячи кубометров в час. Генеральный подрядчик ее строительства – АО «Стройтрансгаз», генеральный проектировщик – ООО «ИПИГАЗ», заказчик (застройщик) – ООО «Газпром межрегионгаз», технический заказчик – ООО «Газпром газификация», агент технического заказчика – ООО «Газпром газораспределение Дальний Восток».