Губернатор  потребовал оперативно расчистить дворы после метели

Вывоз снега на полигоны необходимо закончить в течение 2-3 дней. При этом на особый контроль ситуацию поручено взять в самом крупном населенном пункте области – Южно-Сахалинске.

– Я сегодня шел на работу в 8 утра. Чувствовалось, что дороги в Южно-Сахалинске ночью чистились. Нельзя сказать то же самое о тротуарах и дворах. Прошу вас взять эту ситуацию на особый контроль, – обратился губернатор Валерий Лимаренко к мэру к Сергею Надсадину. –Действовать нужно быстро. Скоро люди будут возвращаться домой с работы. У нас есть время сделать так, чтобы они не испытывали неудобств.

Следить за работой по расчистке дворов от снегав масштабах области поручено заместителю председателя регионального правительства Владимиру Сидоренко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как уже сообщалось, в ночь на 16 февраля на острова обрушился мощный циклон. Осадки в виде мокрого снега и дождя сопровождаются сильным ветром. В северных районах Сахалина порывы достигают 15 метров в секунду, в южных – 25, на южных и центральных Курильских островах – 30 метров в секунду.

По проблемным вопросам из-за непогоды сахалинцев и курильчан просят обращаться на горячую линию министерства ЖКХ: 8-800-302-00-65. Для мобильных телефонов также действует короткий номер *0065. Звонить можно и в единую диспетчерскую службу по телефону 112.