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Прицел на синхронность. Власти Южно-Сахалинска решили изменить подходы к борьбе с непогодой

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Продолжается расчистка дворов.

Поэтому решено максимально синхронизировать этот процесс с прохождением по территории того или иного района тяжёлой техники. То есть сначала проводить патрульную расчистку улиц, а затем, организованно взаимодействуя с владельцами частных домов, вывозить снег, который они складировали со своих участков, и заниматься расширением проезжей части.

После прошедшего циклона в городе остро встала проблема парковок для автомобилей. Авто на время непогоды рекомендовали ставить на перехватывающие парковки. Но были они не во всех районах города. Их не хватало в планировочных районах, особенно в Новом Дальнем, где большая численность населения. В этих местах решено заняться организацией подобных объектов, это насущная необходимость.

На существующих же перехватывающих парковках водители к тому же столкнулись ещё и с тем, что не могли оттуда выехать из-за заносов. Они не стояли в числе первоочередных участков для расчистки после непогоды. После основного удара стихии, когда за несколько дней выпала полуторамесячная норма снега и был введён режим ЧС, первоочередной задачей было обеспечить проезд по магистральным улицам скорой помощи, пожарных, МЧС, аварийных бригад. Затем нужно было максимально подготовить улично-дорожную сеть к приёму личного транспорта (расширить проезжую часть и т. д.). Только после этого техника начала распечатывать перехватывающие парковки, дворы, внутриквартальные проезды.

Кстати, после объявления режима ЧС муниципальные власти в этот период могут ввести определённые правила поведения и порядок действия жителей. В частности, ограничить передвижение автотранспорта. Но в январский циклон к этим рычагам решили не прибегать. Ограничились только призывом не пользоваться личным транспортом и рекомендациями руководителям предприятий всех форм собственности перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Это, по мнению мэрии, положительно сказалось на числе автомобилей на городских улицах и помогло ускорить расчистку.

Антон СМОЛЯКОВ.

Справка

По сведениям южно-сахалинской мэрии, до 180 единиц техники задействовано на расчистке в дневное время, 280 единиц техники используется на расчистке в ночное время. Вывоз снега ведётся постоянно.

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