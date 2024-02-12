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Ждём лета. 190 дворов в области капитально отремонтируют в этом году

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Уже третий год по поручению Президента Владимира Путина в стране реализуется федеральный проект «1000 дворов». В сахалинском регионе этим летом приведут в порядок  190 придомовых территорий по областной и федеральным программам.

Остальные дворы на островах, нуждающиеся в ремонте, охватят текущими работами. Планируется преобразить более 600 придомовых территорий. Предусмотрены ремонт тротуаров и проездов, создание условий для маломобильных жителей, озеленение, установка малых архитектурных форм, устройство освещения, обустройство парковок, зон отдыха, игровых и детских площадок.

– Мы живём в частном секторе и не избалованы обилием детских площадок рядом с домом. Поэтому иногда с детьми выбираемся на ближайшую площадку в город. Радует, что таких мест становится все больше. Мы можем хоть каждый день посещать новую площадку, что очень нравится моим детям. Есть один минус: сложно их оттуда забрать, они не хотят заканчивать игру, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Маргарита Симонова.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – привести в порядок все дворы и подъезды, которые нуждаются в этом. Это одно из главных направлений губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение».

Активная стадия ремонта начнётся с наступлением тепла. Больше всего дворов запланировано благоустроить в Южно-Сахалинске, Холмском, Корсаковском и Александровск-Сахалинском районах. По данным пресс-службы регионального правительства, уже сейчас идёт подготовка к предстоящим работам.

– Оформляются необходимые документы, определяются подрядчики. После проведения конкурсных процедур подрядчики смогут закупать необходимые материалы. А уже в теплый период приступят к работам. Губернатор поставил задачу отремонтировать все территории до конца лета, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Контролируют ход благоустройства не только профильные специалисты, но и активные жители. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, замечания и предложения можно направить подрядчику напрямую или озвучить на горячей линии ЖКХ 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Обратиться также можно через WhatsApp 8 (924) 884-42-03.

 

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