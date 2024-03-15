Губернатор Валерий Лимаренко одним из первых проголосовал на выборах Президента РФ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко одним из первых проголосовал на выборах Президента РФ. Чтобы выразить свою гражданскую позицию, глава региона перед началом рабочего дня прибыл на избирательный участок.

– Сегодня началось голосование на выборах Президента Российской Федерации. Сахалинская область начинает голосовать одной из первых. На нас смотрит вся страна. От нашего выбора зависит, какой будет Россия в ближайшие годы. В каком направлении мы будем развиваться. Какими будут наша внутренняя и внешняя политика. Все это решает именно народ, когда оказывает поддержку тому или иному кандидату. Я хочу, чтобы Россия и Сахалинская область продолжили свое развитие. Именно поэтому я, как гражданин, одним из первых решил исполнить свой долг и принял участие в голосовании, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Глава региона призвал всех жителей Сахалинской области прийти в эти три дня на избирательные участки и сделать свой выбор. Каждый голос – это маяк и ориентир для тысяч других граждан страны. Выборы Президента РФ – возможность показать пример всей России.

Избирательные участки открылись в Сахалинской области в 8:00. С самого утра на многих из них образовались очереди.

– Обстановка отличная, в 8:00 мы торжественно открылись под гимн России. Люди пришли еще до того, как мы открылись, ждали на улице. Было много желающих проголосовать, но мы справились. Мы работаем до 8 вечера без перерывов. К нашему участку прикреплено более двух тысяч человек. Надеемся, что все они придут и проголосуют. Стараемся делать так, чтобы людям было максимально комфортно, – рассказала Евгения Игнатова, председатель участковой избирательной комиссии Nº323 Южно-Сахалинска.

– Считаю, что обязательно нужно голосовать на выборах. Это наш гражданский долг. Только от нас, от обычных граждан страны, зависит то, каким будет наше завтра. Нужно показать всему миру, что мы едины. Нас не сломать и не подчинить. Победим всех, – рассказал житель областного центра Олег Новиков.

Отметим, выборы Президента РФ продлятся до 17 марта. В Сахалинской области работают 20 территориальных избирательных комиссий, в том числе 2 судовые, 290 участковых избирательных комиссий.

На период выборов Президента РФ сформировано 10 временных избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в том числе – в больницах, в помещении аэропорта Южно-Сахалинска и на о. Матуа.