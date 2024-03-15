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Южно-сахалинцы активно голосуют на выборах Президента России

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Дмитрий Сангадеев, председатель Южно-Сахалинской городской территориальной избирательной комиссииДмитрий Сангадеев, председатель Южно-Сахалинской городской территориальной избирательной комиссии

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