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Губернатор Валерий Лимаренко встретится с жителями Смирныховского района

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Губернатор Валерий Лимаренко посетит Смирныховский район с рабочей поездкой во вторник, 6 февраля. В 13:30 начнется встреча главы региона с жителями. На мероприятие, которое состоится в Центре досуга, расположенном на улице Маяковского, 9, приглашаются все желающие.

Перед этим, с 12:30 до 13:30, там же проведут прием руководители региональных органов исполнительной власти и районной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области.

В программу рабочей поездки Валерия Лимаренко в Смирныховский район также вошло посещение учреждений образования, культуры, торговли и объектов ЖКХ.

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