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Недобросовестные предприниматели снижают эффективность работ по очистке городских улиц от снега 

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На расчищенную улицу Вокзальную в Южно-Сахалинске под покровом ночи втихаря завезли тонны снега, собранные на какой-то территории. И проезд по этой улице вновь оказался заблокированным.

Городские власти попытались разыскать столь «находчивых» предпринимателей. Действующих лиц вскоре выявили сотрудники департамента общественной безопасности и контроля.

Как бывает в детективах, поначалу тень подозрения пала на владельцев находящихся поблизости территорий. А потом выяснились подлинным нарушители. 

Теперь им придётся отвечать за свою «предприимчивость» на административной комиссии. Информацию также пошла в ГИБДД областного центра – там рассмотрят вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении (умышленное создание помех в дорожном движении). Одновременно будет решаться вопрос о взыскании с виновного лица расходов, понесённых на расчистку улицы от незаконно сброшенного снега.

Сергей РЯБОВ.

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