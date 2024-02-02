Недобросовестные предприниматели снижают эффективность работ по очистке городских улиц от снега 

На расчищенную улицу Вокзальную в Южно-Сахалинске под покровом ночи втихаря завезли тонны снега, собранные на какой-то территории. И проезд по этой улице вновь оказался заблокированным.

Городские власти попытались разыскать столь «находчивых» предпринимателей. Действующих лиц вскоре выявили сотрудники департамента общественной безопасности и контроля.

Как бывает в детективах, поначалу тень подозрения пала на владельцев находящихся поблизости территорий. А потом выяснились подлинным нарушители.

Теперь им придётся отвечать за свою «предприимчивость» на административной комиссии. Информацию также пошла в ГИБДД областного центра – там рассмотрят вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении (умышленное создание помех в дорожном движении). Одновременно будет решаться вопрос о взыскании с виновного лица расходов, понесённых на расчистку улицы от незаконно сброшенного снега.

Сергей РЯБОВ.