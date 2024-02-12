Хорошая традиция. На Сахалине определили лучших на «Лыжне России»

XLII Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» прошла в селе Троицкое Анивского района. Участие в масштабных соревнованиях приняли более 2000 спортсменов в возрасте от 4 до 80 лет из разных районов островного региона.

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

На этот раз организаторы приготовили новый вид командной эстафеты – семейный забег. Спортсменов и гостей спортивного праздника ждали многочисленные активности – городок для игры в снежки, детская площадка с фигурами, полевая кухня с горячей кашей и чаем, шашлыками и выпечкой. Среди участников гонок проходил розыгрыш призов от партнёров мероприятия.

– Десятки тысяч спортсменов по всей России сегодня выходят на старт этого по-настоящему масштабного мероприятия. Отрадно, что на территории Сахалинской области «Лыжня России» популярна и проходит во всех районах. Соревнования превратились в семейный праздник спорта, – сказала руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Алёна Силачева.

В зависимости от возрастной категории участникам предстояло преодолеть 200 м, 500 м, 1 км, 5 км и 10 км.

– Самые юные лыжники бежали 200 метров, это самая короткая гонка. Максимальная дистанция в этих соревнованиях – 10 км. Её бегут мужчины 2005 г. р. и старше. У нас каждый год принимают участие в «Лыжне России» ветераны спорта, которые продолжают поддерживать себя в хорошей форме. Укрепление своего здоровья – это одна из главных целей мероприятия. Результаты тут на втором плане, – отметил главный судья соревнования Анатолий Меняйлов.

Победителями соревнований в своих возрастных категориях стали Мирон Сергеев, Нина Бизяева, Софья Поликарпчук, Тимофей Стаценко, Анна Диглис, Дмитрий Соколов, Илья Толстяков, Дарья Будникова, Софья Кузнецова, Максим Косарев,

Среди спортсменов с ОВЗ победу праздновали Лолита Генералова, Андрей Казачков, Анна Сырокопятова и Александр Флегантов.