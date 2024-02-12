Заём под 5 %. Финансовая поддержка предпринимателей.

В Сахалинской области заработал региональный центр развития промышленности.

Новый фонд призван повышать конкурентоспособность местных предприятий. Теперь льготные государственные займы будут доступны предприятиям обрабатывающей промышленности, инициаторам проектов лесной промышленности, участникам нацпроекта «Производительность труда».

– Решение о создании такого центра в островном регионе – очень значимый шаг. Он стал возможен благодаря тому, что мы заручились поддержкой федеральных властей. Для Сахалинской области это вопрос развития, создания новых рабочих мест для островитян. И это очень своевременное решение, поскольку мы создаём наш главный промышленный узел – между Поронайским и Макаровским районами. Там же у нас появится новый порт, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

В центре развития промышленности сахалинские предприниматели смогут получить займы в размере от 20 миллионов до 1 миллиарда рублей. Максимальный срок – до 5 лет. Базовая ставка – 5 процентов годовых. При этом каждый проект будет рассматриваться в индивидуальном порядке. К примеру, предприниматели, которые решили заняться переработкой леса, смогут получить до 100 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка составит от 3 до 5 процентов годовых.

– Накануне мы подписали соглашение с фондом развития промышленности о совместном финансировании проектов.

Это даёт возможность инициативным предпринимателям нашей области открывать новые и развивать действующие производства. Стоимость проектов будет финансироваться частями. Объём личного участия инициатора при этом – не менее 20 процентов от суммы проекта. Остальное – государственные средства. От общей суммы займа 10 процентов будут направлять из регионального бюджета, 90 процентов – из федерального, – рассказал директор Сахалинского фонда развития предпринимательства Павел Кононец.

Центр развития промышленности – часть Сахалинского фонда развития предпринимательства, на базе которого основан центр «Мой бизнес». Куратор – министерство инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области. Получить консультацию специалистов можно по телефону 8-800-222-0123 (доб. 8), сообщает пресс-служба правительства области.