В Синегорске разместят «дорожный гарнизон». В администрации Южно-Сахалинска подвели промежуточные итоги ликвидации последствий снежного циклона

На совещании, которое провёл мэр Сергей Надсадин, с отчётами о проделанной работе выступили вице-мэры и руководители планировочных районов и сёл, входящих в состав городского округа.

Муниципальные власти продолжают работу по ликвидации последствий одного из самых мощных за последние годы снежных циклонов. В городе, планировочных районах и сёлах восстанавливают тротуарные сообщения, расширяют дороги, вывозят снег на полигоны.

Для оперативного выявления и возможного решения проблем, которые возникали во время прохождения и после окончания затяжной метели, вице-мэры Южно-Сахалинска проводили встречи с жителями. Итоги прямого диалога и проделанной работы в пятницу были озвучены на совещании, проведённом с мэром Сергеем Надсадиным.

– Из каждой ситуации важно делать правильные выводы. В частности, два дня у нас не было возможности доехать до Синегорска. Трассу сильно замело, и пробивали её дорожные службы только со стороны Южно-Сахалинска. Если бы они одновременно двигались и со стороны Синегорска, то дорога была бы расчищена в два раза быстрее. Значит, на будущее нужно рассмотреть вариант размещения техники до начала циклона непосредственно в селе. Это первый момент. В Дальнем тоже была сложная ситуация. В основном она была связана с тем, что во время метели многие автомобилисты оставляли свой транспорт прямо на проезжей части. Затем это существенно затруднило расчистку дорог. Сейчас мы планируем обустроить в планировочном районе одну или несколько перехватывающих парковок, предварительно их расчищать, чтобы люди могли размещать на них свои машины и не препятствовать работе дорожных служб, – сказал Сергей Надсадин.

Кроме этого, упорядочить работу планируется и во Владимировке. Из-за того, что, расчищая свои домовладения, жители зачастую оставляют снег на проезжей части, принято решение – максимально синхронизировать этот процесс с прохождением по территории района тяжелой техники. То есть сначала проводить патрульную расчистку улиц, а затем организованно, с учётом взаимодействия с горожанами через социальные сети снова заводить в частный сектор тяжёлую технику, забирать весь накопленный с территорий домовладений снег и заниматься расширением проезжей части.

На совещании Сергей Надсадин поблагодарил руководителей планировочных районов и сёл, входящих в состав городского округа, за проделанную работу. Мэр лично выезжал в отдалённые районы и общался с жителями, чтобы держать ситуацию на контроле и получать оперативную информацию об этапах ликвидации последствий снежного циклона, сообщает пресс-служба администрации города.