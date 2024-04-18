Хорошо, но мало

Хочу сказать южно-сахалинской власти спасибо за развитие автобусного маршрута № 104, что идёт из Дальнего через Компроспект, площадь Победы, ул. Емельянова и возвращается через ул. Ленина и Сахалинскую в Дальнее.

Этот маршрут существует не первый год, но автобус ходил реже, да и ставили на эту линию самые старые, непрезентабельные машины, которые должны были уже «отдыхать» на свалке.

Теперь автобусы № 104 все новенькие, зеленые, ждать их приходится не так долго, как раньше. И мне стало удобно ездить на работу в район областной детской больницы «напрямую», то есть через ул. Емельянова. Хорошо бы этому автобусу ходить в обратном направлении, но у нас почему-то некоторые маршруты, как, например, 28, 62, туда и обратно ходят разными дорогами.

Ольга Сысоева, г. Южно-Сахалинск.