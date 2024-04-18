Как превратить пустырь в зону отдыха. Жители Дальнего голосуют за новое общественное пространство

В Южно-Сахалинске продолжается голосование за общественные территории, которые преобразятся уже в следующем году. Благоустройство предусмотрено федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Так, в Дальнем может изменить облик пустырь, расположенный юго-западнее пересечения улиц Ударной и Новой. Предусмотрены установка детской площадки, спортивного корта, скамеек, создание искусственных холмов и озеленение. На данный момент за новое общественное пространство в Дальнем проголосовали 1472 человека. Выразить мнение можно до 30 апреля на платформе проекта.

– Я родилась в Дальнем, живу и работаю здесь, и мне хочется, чтобы Дальнее развивалось. Прошу всех жителей присоединиться к голосованию, проявить активность и сделать выбор в пользу нашей территории. Я уже проголосовала за проект на Госуслугах. В этой части Дальнего проживает много детей, в конце улицы детский сад. Хочется, чтобы появился сквер, а дети и взрослые могли проводить время в красоте и уюте, – поделилась мнением жительница Дальнего Татьяна Ерёменко.

– Очень важно, что у жителей есть реальные инструменты реализации инициатив. Проект даёт возможность создать точку притяжения в нашем Дальнем. Здесь прекрасный район, но нужно, чтобы появились общественные пространства, где можно с комфортом пройтись, побыть с семьёй, поиграть детям. Создаём своими руками будущее. Это здорово, потому призываю всех поддержать проект, – подчеркнула общественный активист, помощник депутата Александра Гринберга Анастасия Шавдина.

Информация по каждому проекту размещена на официальном сайте администрации. Южносахалинцы могут выбрать один из восьми объектов, расположенных в разных частях города. На сегодняшний день проголосовало уже более 13 тыс. жителей, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

– Дальнее активно развивается, а мест притяжения у нас очень мало. Сейчас эта территория неухоженная, и её можно улучшить за счёт активности жителей, которые могут принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». Чтобы наш проект выиграл, необходимы общие усилия и активность населения. Проголосовать можно не только на Госуслугах, но и через отдел по управлению селом Дальнее (телефон 510-090). Призываю всех жителей присоединиться, – рассказал начальник отдела по управлению селом Дальнее Андрей Худорбаев.

СПРАВКА

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» реализуется в стране по поручению президента. Проект, набравший большее количество голосов, будет реализован в 2025 году.