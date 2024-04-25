Пятница, 26 апреля, 2024
ДомойИз почты "Совсаха"
Из почты "Совсаха"

Пять рублей и 50 сверху

Прочитал в номере «Советского Сахалина» от 23 апреля публикацию «Громкое дело «Чайки», где речь шла о впустую потраченных бюджетных деньгах, и вспомнил свою историю. Напрямую с этим делом она, конечно, не связана, но тоже заставляет задуматься о ненужных тратах из казны.

Получил я недавно уведомление из налоговой инспекции по почте – у меня образовалась пеня в размере 5  рублей с «хвостиком». Хотел оплатить на почте, мне так привычнее, а там говорят: деньги возьмём, но за нашу услугу надо заплатить 50 рублей. Вы только представьте – за отправку в казну 5 рублей оплатить надо в 10 раз больше! Да и само уведомление налоговая мне прислала в конверте, который стоит больше 5 рублей в несколько раз.  Вот так рачительность!

И вообще меня удивляет, как иногда непросто бывает отдать деньги. Я привык оплачивать наличными, не могу переключиться на цифру. Пришёл как-то раз в один банк  заплатить небольшую задолженность. Мне сказали, что такие платежи там не принимают, нужно идти в Сбербанк. А там принять могут только, если ты их клиент, тогда деньги спишут с твоего счёта. Оплатить наличными невозможно. И ведь подобные истории не единичны. Кто-то потом на всё это дело плюнет, кто-то забудет.  В итоге из маленьких сумм задолженностей, которые люди не могут быстро погасить, образуются миллионные недоимки. Разве они лишние?

Всё-таки странно получается – то мы можем с лёгкостью выдать из бюджета несколько десятков миллионов рублей на сомнительную затею (я имею в виду историю с холмской «Чайкой»), то у нас возникают непреодолимые трудности, чтобы взять у человека небольшую сумму задолженности в казну.

Не в этом ли корень наших бед?

Борис Пименов, г.  Южно-Сахалинск.

Предыдущая статья
По заслугам и честь
Следующая статья
В России впервые в мире разработан препарат для лечения болезни Бехтерева
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ