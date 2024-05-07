Из песни исчезнувшая строчка

Достаём из музыкальных архивов старые песни о нашем крае и вместе с этим открываем страницы истории ХХ века. 16 ноября 2023 года в газете сообщалось об исполнителе песни «Над серой Курильской грядою холодные тучи плывут» (1960) Владимире Бунчикове (1902 – 1995). Обнаружилась в репертуаре известного певца и ещё одна, более ранняя песня «На Дальнем Востоке», звучавшая в начале 1950-х годов.

Автор её стихов – Александр Жаров (1904 – 1984). Тот самый поэт, который создал гимн пионеров «Взвейтесь кострами, синие ночи!» (1922). А напевную мелодию к песне «На Дальнем Востоке» написал Модест Табачников (1913 – 1977). Позже на эту же музыку Табачникова был написан текст и другого содержания, так появилась песня «Над Волгой». Её исполняла хорошо известная людям старшего поколения певица

Изабелла Юрьева. В этом варианте стихов лирический герой вспоминал вой­ну «в степи сталинградской под Волгой». А ещё рассказывал о «матросах-волжанах» – участниках военного похода в океане.

При этом воспоминания лирического героя относятся к сентябрю. Вероятно, в песне есть отсылка к Маньчжурской стратегической наступательной операции, завершённой в начале сентября 1945 года и затем обозначенной датой окончания второй мировой войны.

В припеве отмечены «далёкие курильские высоты», а в одном из куплетов – «светлая сахалинская земля»:

Шумит за кормою волна.

Песня одна

Сердцу слышна.

С далёких курильских высот

Та песня плывёт, плывёт…

На светлой земле сахалинской

Теперь мой товарищ не спит.

Он славу России,

Холмы дорогие

И берег морской хранит.

Не исключено, что стихи песни были подвергнуты авторской или редакторской правке. Так, в трёхтомном издании сочинений Александра Жарова в 1981 году представлен другой вариант стихов: в них нет слова «сахалинский», а вместо «курильских высот» названы «маньчжурские». Вместе с этим появляется и строчка о «хмурой Курильской гряде» – месте, где служит пограничник:

Шумит за кормою волна.

Песня одна

Сердцу слышна.

С далёких, маньчжурских высот

Та песня плывёт, плывёт.

За хмурой

Курильской грядою

Матрос, мой товарищ, не спит.

Он славу России, просторы родные

И берег морской хранит.

Полагаем, что звучавшая в послевоенные годы на радио песня «На Дальнем Востоке» должна была ассоциироваться прежде всего с охраной восточных рубежей Советского Союза, и потому ассоциация с финальным событием второй мировой войны сохранилась только в печатной версии стихотворения.

Елена Белобережская.