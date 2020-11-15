Здравствуйте, уважаемая редакция!

В вашей газете (№ 73 за 16 октября) опубликована статья «Сахалинский Ан-24 летел в Благовещенск». В ней идет речь о гибели пассажирского самолета, который 24 августа 1981 года в небе над Бурейским районом столкнулся с бомбардировщиком. Из членов двух экипажей и 38 пассажиров выжила лишь 20-летняя Лариса Савицкая.

В статье сообщается, что на месте крушения самолетов группа активистов Амурской области установила мемориал и сейчас ищет имена погибших. Пока в списке только фамилии членов экипажей и одного погибшего пассажира – мужа Ларисы Савицкой.

Так вот, в этой авиакатастрофе погиб наш племянник и двоюродный брат Марахтанов Владимир Викторович 1960 года рождения. Он был студентом четвертого курса Благовещенского медицинского института.

С уважением к вам и к активистам группы поисковиков семья Марахтановых.

с. Быков Долинского района.

От редакции. Мы сообщим эту информацию руководителю поисковой экспедиции Андрею Агафонову.