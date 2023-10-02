Интересная жизнь – путь к долголетию. Эту истину на своём примере доказывает южносахалинка Рената Логачёва, отметившая 90-летие

Вот что нам рассказали о юбиляре.

Тамара Агаркова, председатель правления регионального отделения общественной организации – Общество «Знание» России:

– Рената Павловна Логачёва много лет проработала учителем русского языка и литературы в южно-сахалинской средней школе ¹ 5. Уйдя на заслуженный отдых, нашла отдушину в работе клуба любителей русской поэзии и музыки «Белая ворона» при областной универсальной научной библиотеке.

С момента создания в 2005 году народного университета для людей старшего возраста при региональном отделении общества «Знание» Рената Павловна возглавила факультет здоровья и в течение десяти лет руководила им. Делилась семейными секретами сохранения здоровья.

Профессионал своего дела, надёжный друг, мудрый советчик, добрая душа. Стихи и песни в исполнении Логачёвой трогают душу. Не одно поколение людей хранит в памяти волшебные моменты и уроки доброты от Ренаты Павловны.

С днём рождения, прекрасный человек! С юбилеем!

Ирина Кокорина, заслуженный работник культуры Сахалинской области, создатель и руководитель клуба любителей русской поэзии и музыки «Белая ворона» при областной библиотеке:

– Лет пятнадцать Рената Павловна была активной участницей нашего клуба. А встречались мы каждый месяц, причём заседания проводили творчески – с конкурсами, викторинами, балами, где галантные мужчины и женщины в длинных платьях танцевали полонез.

Всем очень нравились театрализованные представления по рассказам Чехова и сказкам Пушкина. Однажды мы замахнулись на костюмированную постановку «Мухи-цокотухи» Корнея Чуковского и насмеялись на целый год вперёд. У нас был свой «Театр книги», ансамбль «Сударыня», кружок рисования «Травушка». Рената Павловна любила декламировать, танцевать, зажигала всех своей весёлой энергией. Да и как филолог была в своей стихии, ведь мы самиздатом выпускали свои книжки стихов и рассказов с рисунками и снимками, а Рената Павловна была нашим литературным критиком. В общем, мы хотели жить и держались на песнях, музыке, поэзии, творчестве. А это верный путь к долголетию. Его я искренне желаю нашему дорогому юбиляру.