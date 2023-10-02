Тепло спешит к потребителю. С 1 октября в областном центре официально стартовал отопительный сезон

Но в один миг батареи не стали греть. И это вполне укладывается в схему.

Запуск тепла в квартиры растягивается по времени, объясняют городские власти.

Главное – вся инфраструктура готова, все сети заполнены горячей водой, её циркуляция идет без сбоев, к процессу подключаются управляющие компании, от которых зависит состояние труб и батарей в домах и, соответственно, подача в них тепла.

– Никаких рисков здесь я не вижу, всё идёт штатно, – сообщил Максим Беккер, руководитель Сахалинской коммунальной компании. – Хочу обратить внимание населения, что с момента начала отопительного сезона порядка недели уходит на то, чтобы последний из потребителей ощутил тепло в своих батареях. Кстати, буквально в первые сутки от южносахалинцев были звонки: отключите отопление, очень жарко.

Синхронно с началом отопительного сезона в областном центре запустили в эксплуатацию новую газовую котельную, которая увеличит надёжность теплоснабжения. Её возвели в кратчайшие сроки при участии дочерних структур «Росатома».

– Новый объект разгрузит действующую ТЭЦ-1 и позволит подключать новых потребителей, – подчеркнул глава региона Валерий Лимаренко. – Как раз в этой части города строят целый жилой микрорайон, его будущим жильцам вскоре тоже понадобится тепло в домах. Подключат к ней и будущий хирургический корпус областной больницы. Это позволит обеспечить его бесперебойное теплоснабжение.

В этом же месяце должны заработать ещё несколько таких же котельных в районах. Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры и её перевод на газ – часть большой работы по газификации островов, которая полным ходом идёт в области.

Владимир ПАВЛОВ.