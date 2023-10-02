Курс на технологическую независимость. В Южно-Сахалинске завершился международный нефтегазовый форум «Нефть и газ Сахалина»

Отличительной его особенностью стал намеченный курс на развитие у нас на островах индустриального нефтегазового парка и переработки углеводородов. Всё это позволит нашей нефтегазовой отрасли стать независимой в технологическом плане от зарубежных стран. В условиях санкционного давления это весьма существенно.

Для работы в этом направлении подписан ряд важных для отрасли соглашений. Все тонкости движения к технологической независимости обсуждали представители региональных и федеральных органов власти, научных и технических организаций, руководители нефтегазовых компаний на панельных дискуссиях, круглых столах, дебатах и деловых встречах. В нынешнем году форум собрал рекордное количество участников: 850 человек присутствовало в зале, 270 человек присоединились к нему в режиме онлайн.

– Мир стремительно меняется, и мы готовы отвечать на все вызовы времени. Форум «Нефть и газ Сахалина» – яркое тому подтверждение. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, наша конференция остаётся международной, – отметил, подводя итог, губернатор области Валерий Лимаренко. – Мы вновь встретились с нашими друзьями из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, установили новые связи, наметили пути дальнейшего взаимодействия, послушали интересные доклады. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить компании «Газпром», которая является ключевым партнером форума.

Результаты его работы видны будут совсем скоро – в следующем году запускается первая из трёх очередей Сахалинского индустриального нефтегазового парка. Он объединит в себе десятки производств, которые займутся обслуживанием инфраструктуры шельфовых проектов, сопутствующим сервисом и научными изысканиями. К сегодняшнему дню построено более 60 процентов объектов инфраструктуры индустриального парка. Полностью работы на объекте завершат в 2026 году. К проекту присоединились 12 компаний.

Большинство из них уже приступили к подготовительным работам. Для всех предприятий, которые хотят стать резидентами нефтегазового индустриального парка, земельные участки предоставляются на льготных условиях. Кроме того, компании получают пакет преференций территории опережающего развития «Южная».

Операторам шельфа и их подрядчикам не надо будет вывозить дорогостоящее оборудование за пределы острова, ремонтировать его и везти обратно. Неудивительно, что они очень заинтересованы в становлении нефтегазового парка. Специалистов для работы на его производствах и на добыче и переработке углеводородов будут готовить здесь же, на Сахалине. Базовым образовательным учреждением станет наш СахГУ.

Поэтому на форуме и. о. ректора университета Александр Самардак и председатель Дальневосточного отделения Академии наук РФ Юрий Кульчин подписали соглашение о сотрудничестве.

Углубление переработки позволит возвести на острове завод по производству топлива, развивать нефтегазохимию и выпуск минеральных удобрений. Безусловно, наше преимущество – развитая современная инфраструктура добычи, транспортировки, переработки и отгрузки углеводородов.

Всё это даёт нашему региону дополнительные возможности для экономического роста, а область стала признанным центром нефтегазодобычи в стране и мире. Сахалин уже много лет задаёт тренд в развитии отрасли, поэтому форум «Нефть и газ Сахалина» остаётся важной площадкой для обсуждения и принятия стратегических решений, укрепления международной кооперации и взаимовыгодного сотрудничества.