Ищете себя? Приезжайте на Сахалин! Промышленный туризм плюс профориентация – ценный опыт для страны

Островная область – пилотный регион по многим направлениям развития, в том числе и по организации промышленного туризма. Это признают эксперты самого высокого уровня. Не случайно одна из сессий на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в столице посвящалась обсуждению этого перспективного направления.

На сессии побывала и получила впечатления главный редактор «Советского Сахалина» Татьяна Вышковская.

Участники обсуждения

От Сахалинской области ими были: министр туризма Артём Лазарев, министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко, представители ведущих туроператоров и предприятий, развивающих собственные программы в такой форме туризма; участники проекта «Здесь начинается рабочий день», представители агентства стратегических инициатив, российского союза тур­индустрии, агентства по развитию человеческого капитала.

В роли модератора сессии выступила первый заместитель министра туризма Наталия Пахолкова.

Ломаем стереотипы

На взгляд Артёма Лазарева, промышленный туризм в регионе напрямую связан с профориентацией подрастающего поколения. Во время таких экскурсий школьники знакомятся с передовыми производствами, узнают о перспективных профессиях. А повзрослев, находят себя в реальном секторе экономики.

– Через несколько лет в области значительно увеличится количество рабочих мест. Мы будем рады, если наши выпускники профессионально реализуются в востребованных отраслях. С начала сентября на индустриальных экскурсиях побывало около 3 тысяч детей. В следующем году их будет в 10 раз больше, – рассказал Артём Лазарев и подчеркнул: – Проект «Здесь начинается рабочий день» успешно интегрирован в региональный проект детского социального туризма, по реализации которого область занимает лидирующие позиции в стране.

Москва спит – Сахалин работает

Наталия Пахолкова отметила:

– Нам важно, чтобы наши дети оставались в регионе, чтобы они знали: на Сахалине можно классно жить и созидать… В нашем понимании промышленный туризм – тоже патриотика. У нас немало предприятий, считающихся визитками региона: «Сахалинская энергия», «Восточная горнорудная компания», «Гидрострой», Дальневосточная авиакомпания «Аврора» и пассажирская компания «Сахалин». В этом же ряду предприятия сельского хозяйства и переработки: «Грин Агро», «Невельский агроснаб», «Золотой телёнок». В системе безопасности лидируют центр «112», признанный лучшим в России, и образцовая пожарная часть № 52.

К слову, наш регион первым на Дальнем Востоке защитил туристический национальный маршрут «Здесь начинается рабочий день». Почему у него такое название? Пока Москва спит, Сахалин уже вовсю работает! Наши предприятия одними из первых в стране включаются в работу, качают газ и нефть, ловят рыбу, разрабатывают недра, выпускают сельхозпродукцию…

Томатов хватит всем!

Инна Павленко рассказала, что островной агропромышленный комплекс при поддержке регионального правительства и федерального министерства стал высокотехнологичной отраслью. Развенчаны мифы о «трудном», малоинтересном для молодёжи сельском хозяйстве, и профориентация даёт хороший результат. Есть в том и плюсы для товаропроизводителей. Проявляя интерес к запросу на экскурсии со стороны туристических организаций и образовательных учреждений, они стремятся повышать качество своей продукции.

Темп развития агропромышленных предприятий высок. Три четверти молока и молочных продуктов – свои, сахалинские. При таком развитии рынка любой бизнесмен думает, как сформировать потребительские предпочтения в пользу своего продукта. И это удаётся, в частности, благодаря экскурсиям. Дети дегустируют продукты, а дома делятся впечатлениями с родителями. Вот и результат: там, где экскурсанты побывали, наблюдается заметный рост производства.

Инна Павленко привела красноречивый пример: если прежде туристы, возвращаясь домой с Сахалина, везли с собой только упаковки с рыбой и морепродуктами, то теперь ещё и ящики с островными томатами.

– Мы успокаиваем сахалинцев, чтобы не беспокоились по этому поводу: томатов хватит всем! Многим нравится островной сыр, выпускаемый «Грин Агро Сахалин». Это предприятие – бесспорный лидер в производстве молока и молочной продукции. Между прочим, наша область – единственный дальневосточный регион, производящий сыры и поставляющий их в соседние регионы. Уверена, инициатива с развитием промышленного туризма прекрасная, интерес к профессиям будет расти.

Энергетические изюминки

У «Сахалинской энергии» – российского оператора шельфового проекта «Сахалин-2» – большой опыт профориентационной работы по самым разным направлениям. В компании пришли к выводу, что заниматься ею со старшеклассниками слишком поздно, нужно начинать с детей помладше. Объединив усилия с минобразования и региональным правительством, они занялись ранней профориентацией. В частности, разработали игру-квест «Приключения Октамена. Ловушка Дестройла».

В ней есть положительный герой Октамен, способный создавать энергию. По сценарию его похищает злодей Дестройл, вознамерившийся разрушить нефтегазовые месторождения и остановить прогресс. Участники квеста преодолевают испытания, освобождают пленника и спасают цивилизацию. На эту тему выпущены серия книг и настольная игра. Так уже более тысячи школьников 2 – 5-х классов познакомились с нефтегазовым миром и профильными профессиями.

Другой пример: производственный комплекс по сжижению природного газа в Пригородном уже давно стал туристическим центром притяжения. Заводскую факельную установку в народе назвали самой большой венчальной свечой Сахалина. Сложилась традиция: молодожёны с удовольствием делают свадебные фотографии рядом с ней на фоне производственного комплекса. Так завод СПГ в Пригородном стал одной из самых привлекательных точек туристических маршрутов.

Приветствуются в регионе и разнообразные творческие инициативы. В конце ноября в павильоне министерства энергетики РФ на ВДНХ стартует фестиваль, где будет представлено более 300 работ сахалинских художников, написанных на производственных пленэрах. Там же пройдут творческие встречи с инженерами и художниками.

Еще одна фишка: тема нефти и газа вдохновила баристо! Только в «Сахалинской энергии» туристы могут попробовать на вкус «нефть» марки «Сахалин-Бленд». Причем без вреда для здоровья и с пользой для души. Это часть первой в мире производственной чайно-кофейной коллекции. В неё входят горячий кофе «Сахалин-Бленд», холодный кофе «Сахалинская энергия», чай «Пригородный», кофейный десерт «Гранд Анива» – по названию газовоза, который регулярно швартуется в Пригородном…

Привлекательно для туриста? Безусловно! Как видим, срабатывает мультипликативный эффект. Это наглядный пример плодотворного сотрудничества общества, бизнеса и власти на Сахалине.

Юные пассажиры «Авроры»

У авиакомпании «Аврора» тоже большой опыт профориентационной деятельности. В компании считают, что логично приобщать к ней детей лет с девяти. При этом не факт, что ребята, побывавшие на экскурсиях, захотят стать авиаторами. Важнее воспитать «профессионального пассажира», который в определённых ситуациях сможет стать помощником бортпроводнику или агенту.

8 ноября дети из новых российских регионов побывали на экскурсии в новом здании аэропорта Южно-Сахалинска, а затем со студентами (они были в роли бортпроводников и агентов регистрации) ознакомились с подробностями обслуживания пассажиров.

Работники «Авроры» – пилоты, бортпроводники, инженеры – рассказывают экскурсантам интересные истории из собственной практики. Популярны передвижные экскурсии, когда выставляется макет салона воздушного судна и экскурсанты в сопровождении бортпроводников знакомятся с его устройством и оборудованием. Кстати, такая выставка действует на экспозиционной площадке Сахалинской области на ВДНХ.

Фонтанируйте в правильном русле

Обсуждение на сессии напоминало фонтан новых идей, предложений, проектов. Организаторы умело направляли этот энергетический поток в конструктивное русло. Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика» агентства стратегических инициатив, подчеркнула: подписано соглашение о том, что под брендом межрегионального индустриального маршрута «Здесь начинается рабочий день» предприятия будут не конкурировать между собой, а дополнять друг друга, показывая свои сильные стороны.

Резюме вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой было таким: важно подходить к реализации проекта комплексно, рассказывать о мощи региона, не забывая при этом о местных красотах и достопримечательностях.

Сахалинцев призвали поделиться опытом с другими территориями. И к следующему году подготовить «международный продукт» и презентовать его как новый маршрут для иностранных туристов и потенциальных сотрудников.

Владимир СЛАВИН.