Урок в стиле рэп

– В 2012 году в Сахалинском госуниверситете я получал профессию учителя русского языка и литературы, – рассказал о себе Евгений Боровой. – Мой друг Роман Ден играл на гитаре, я увлекался любительским рэпом. Ежегодно мы участвовали в фестивалях «Студенческая весна». Однажды спонтанно пришла идея написать песню о Сахалине, чтобы с ней выступать. С текстом проблем не было, а мелодию подбирали в общежитии не один день, призвав на помощь компьютерную программу. Потом к тому, что получилось, добавляли различные инструменты, делали аранжировку. И самодеятельный рэп «Мой Сахалин» в жанре хип-хоп зазвучал со сцены в команде сокурсников. Появилась звукозапись. В 2015 году она транслировалась на радио «Европа плюс» в рубрике «Утренний эфир. Наши песни».

Но окончилась пора студенчества. Получив диплом Сахалинского гос­университета, Евгений Боровой стал вести уроки русского языка и литературы в средней школе № 1 г. Анива. Там тоже услышали его песню, она понравилась. Одиннадцатиклассники охотно согласились поучаствовать в подтанцовке при создании клипа.

Незамысловатый сюжет снимали в классе. По звонку сонного вида выпускники готовили тетради к уроку по краеведению «Мой Сахалин». Похоже, от учителя они ожидали скучного изложения темы. Но не тут-то было! Педагог Евгений Боровой сломал все стереотипы и в стиле рэпа выдал им такой познавательный материал о регионе, что школяры пустились в пляс, шокировав педагогов.

Видеосъёмка велась в классе и на школьном дворе, в городе и на берегу Анивского залива. Спецэффектов у видеоролика не было, тем не менее, он передал особое настроение ребят, влюблённых в свою малую родину, где им жить, работать, творить.

Через три года Евгений Боровой на рубеже перехода молодого специалиста в настоящего профессионала подал заявку на участие в анивском муниципальном конкурсе «Учитель года». Успешно пройдя испытания, получил звание лауреата и приз зрительских симпатий. Потом победил в аналогичном муниципальном конкурсе в Смирныховском районе, но уже как земский учитель, на пять лет выбравший местом работы среднюю школу в селе Онор.

Свой поступок он объяснил тем, что в сахалинской глубинке дефицит специалистов. Он, к примеру, ведёт уроки русского языка и литературы у учеников 5 – 11-х классов. Смена городской школы на сельскую оказалась важной для личностного роста учителя, полагает Евгений, да и подъёмные сыграли не последнюю роль. С одной стороны, молодому человеку уже хочется в город, где жизнь намного динамичнее. Эту мечту он сможет осуществить через год, отработав по контракту. Но, с другой стороны, и в сельских условиях педагог стремится максимально реализовать свои способности.

Евгений отличился на конкурсе «Учитель года Сахалинской области-2021». Там в финале торжественной церемонии награждения лучших педагогов прозвучала его авторская песня об острове – пока единственная. А вот стихов и лирических композиций о любви у него поболее.

Малая родина Евгения – село Яблочное Холмского района. В роду Боровых он первый педагог.

– И, надеюсь, не последний, – оптимистично заключил он в конце нашего разговора.

Людмила Степанец.