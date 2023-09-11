Избиратели предпочли пляж политике. В минувшие выходные на Сахалине и Курилах прошли выборы

Жители областного центра должны были отдать свои голоса за претендента на депутатский мандат в облдуму – он стал вакантным после избрания Андрея Хапочкина в Совет Федерации. Кроме того, население 11 районов выбирало депутатов своих муниципальных Собраний.

По предварительным данным, кресло областного парламентария займет Николай Артеменко от «Единой России», ранее избранный в представительный орган власти областного центра. За него проголосовали 1792 человека, это 74,5% пришедших на участки. Вторая по количеству голосов – Кристина Анисимова от КПРФ – 221.

По данным областного избиркома, участие в муниципальных выборах приняло 25,29% зарегистрированных избирателей. На дополнительных выборах в областную думу явка еще скромнее – к урнам пришло чуть более 10% избирателей. В лидерах по количеству принявших участие в голосовании – Южно-Курильский городской округ, где свои голоса отдали более 57% избирателей. В Смирныховском районе этот показатель был на отметке почти 33%, в Курильском – 29%.

Кроме этих территорий, выборы местных депутатов состоялись в Александровск-Сахалинском, Анивском, Долинском, Макаровском, Охинском, Тымовском, Углегорском, Холмском районах.

На них по партийным спискам лидирует «Единая Россия», далее идут КПРФ, ЛДПР, Новые люди, Справедливая Россия, Партия пенсионеров.

– В ходе Единого дня голосования на избирательных участках не возникло ни одной серьезной внештатной ситуации, способной повлиять на волеизъявление жителей или поставить его под сомнение, – рассказала председатель областной избирательной комиссии Виктория Черкасова. – Охрану бюллетеней, общественного порядка на избирательных участках обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии. Серьезное содействие избирательным комиссиям оказывали главы муниципальных образований, областное правительство.

Для наблюдения за выборами в единый день голосования на базе Общественной палаты Сахалинской области заработал Центр общественного наблюдения. Как и в прошлые годы, члены палаты, представители политических партий, кандидаты в режиме реального времени контролировали обстановку на участках – от них в избирательные комиссии было назначено более 460 наблюдателей.

Евгений АВЕРИН.

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