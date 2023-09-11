Евгений Борозна завоевал бронзу на чемпионате мира по мас-рестлингу

Среди сильнейших

Сахалинец Евгений Борозна завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по мас-рестлингу в Хиве (Узбекистан). Соревнования проходили в рамках Международного фестиваля этноспорта. За звания сильнейших боролись более 170 спортсменов из 18 стран.

В финале сошлись шесть мас-рестлеров. Золото и серебро чемпионата взяли россияне из Республики Саха (Якутия). В схватке за третье место президент федерации мас-рестлинга Сахалинской области Евгений Борозна померился силами с представителем Украины. В упорной борьбе островитянин одолел соперника в двух раундах, сообщила пресс-служба регионального минспорта. Вместе с Евгением третью ступень пьедестала разделил спортсмен из Казахстана.

Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии, образованный от традиционной игры в перетягивание палки. «Мас» в переводе с якутского означает «дерево, палка», а «рестлинг» с английского — «борьба».

0:0 и 6:0

В островной столице прошли матчи Дальневосточной юношеской футбольной лиги. «Сахалин» принимал «РССШФ» из Якутска.

«Младшаки» вышли на поле стадиона «Спартак» в 10.00. Так рано игры ЮФЛ-ДВ в Южно-Сахалинске еще не начинались.

С одной стороны, это, конечно, рано (ведь футболистам нужно не только проснуться и позавтракать, но еще и заранее приехать на стадион). Но с другой – лучше играть рано, когда жара еще не начала бить температурные рекорды. Все-таки по жаре бегать менее комфортно.

Правда, надо признать, скорости в этом матче вряд ли поразили бы воображение Усэйна Болта.

«Сахалин» всю игру владел преимуществом. Однако гости защищались и числом, и уменьем. Откровенных «пожаров» они не допускали, а сами при возможности старались «кусать» хозяев поля быстрыми контратаками.

Закономерным итогом матча стала нулевая ничья.

— Было сложно, но команда сыграла неплохо. У нас были моменты, но не смогли их реализовать, — говорит полузащитник «Сахалина» Олег Ким.

— Хотели выиграть сегодня, взять три очка. К сожалению, пока мы не умеем играть первым номером, когда соперник «садится» на своей половине поля, не умеем взламывать оборону. Будем над этим работать, — сказал главный тренер «Сахалина» Виталий Руссу.

Матч «старшаков» получился более веселым и голевым. Уже на шестой минуте Герман Шрейдер из аута зашвырнул мяч в штрафную гостей. Марк Быков выиграл верховую борьбу и пробил в правый от вратаря угол. Защитник, стоявший на «ленточке», срезал мяч в свои ворота.

На 18-й минуте вратарь гостей Бэлигто Цыренов не сумел зафиксировать мяч после прострела с правого фланга. Самым расторопным в этой ситуации оказался Богдан Данилин, который словно на блюдечке с голубой каемочкой выложил мяч под удар Артему Полякину. Тот не промахнулся – 2:0.

Чуть позже счет мог вырасти до крупного, но Цыренов не дал отличиться Полякину из выгодного положения.

Гости попытались поймать «Сахалин» на контратаке. Но единственного, чего они добились, это удара с правого фланга, с которым справился голкипер островитян.

В начале второго тайма Богдана Данилина безжалостно сбили практически на линии штрафной. Пострадавший сам вызвался пробить со штрафного, и с его ударом с огромным трудом справился Бэлигто Цыренов, «выудивший» мяч из нижнего угла ворот.

Затем Цыренов в прыжке отразил хитрющий удар Никиты Долина с углового. Мог отличиться Владислав Фоменко, но из выгодного положения пробил выше ворот.

На 57-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Максима Рудых, получившего совсем не обязательную желтую карточку.

Надежды на благоприятный исход матча для «РССШФ», и так бывшие совсем призрачными, стали таять, словно мороженое под жарким солнцем.

Растаяли они совсем после того, как «Сахалин» забил два гола в течение полутора минут. Сначала Богдан Данилин хлестко пробил левой ногой (3:0), а затем Кирилл Нестеров замкнул на правом фланге быструю атаку (4:0).

Гости мечтали о том, чтобы этот кошмар закончился как можно быстрее. Но их мучения продлил Иван Герасимов, замкнувший радиоуправляемый пас в исполнении Богдана Данилина, которому тот, похоже, научился в школе Хогвартс (5:0).

Вишенкой на торте стал красивейший удар Ильи Зайцева на исходе компенсированного времени, когда он «вырезал» мяч в дальнюю «девятку» — 6:0.

Через несколько мгновений после этого раздался финальный свисток арбитра, зафиксировавшего вторую подряд крупную победу «Сахалина».

Для «РССШФ» поражение стало самым крупным в сезоне. Они впервые пропустили больше четырех мячей.

— Игра сложилась для нас положительно. Главной задачей было сыграть на «ноль», что нам удалось, — улыбнулся защитник «Сахалина» Герман Шрейдер.

— Хороший матч. В первую очередь понравилось, как мы сегодня сыграли организовано. Давно решили, что нам нужно более качественно играть в обороне. Сегодня это получилось. В принципе, всё, что планировали на установке, всё получилось, — подвел итог главный тренер «Сахалина» Олег Сидоренков.

«Сахалин» завершил выступление в Кубке страны

В Красноярске завершился один из предварительных этапов Кубка России по волейболу среди женских команд. В 1/16 финала турнира пробились местный «Енисей» и «Локомотив-2» из Калининграда.

Итоги тура:

«Енисей» (Красноярск) – 8 очков. «Локомотив-2» (Калининград) – 7 очков. «Северянка» (Череповец) – 3 очка. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 0 очков.

Традиционный кросс «Анивское кольцо»

Любителей бега приглашают принять участие в традиционном спортивном мероприятии «Анивское кольцо». Ежегодные массовые соревнования по кроссу пройдут 17 сентября на городской площади Анивы.

Проверить свои силы на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км могут сахалинцы в возрасте от 18 лет.

Соревнования пройдут по маршрутам: городская площадь г. Анива – с. Благовещенское – о\з «Артек» — пост ГИБДД с. Петропавловское – с. Воскресенское – городская площадь г. Анива – (21,1 — 1 круг), (42,2 — 2 круга). И от поворота в с. Петропавловское на автодороге с. Петропавловское – г. Анива – с. Воскресенское – городская площадь г. Анива – (10,0 км).

Старт и финиш участников на городской площади. Парад открытия пройдет в 7.45.

Лимит на прохождение первого круга на дистанции 42,195 км составляет 2 часа 30 минут. Общий — 5 часов. После истечения времени участники по решению судейской коллегии снимаются с дистанции.

Регистрация продлится до 23:59 15 сентября на сайте https://russiarunning.com/event/AK23