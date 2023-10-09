Как живем и будем жить? Губернатор обсудил с областными депутатами тему развития региона

На очередной встрече с парламентариями Валерий Лимаренко поделился промежуточными результатами реализации областных программ и рабочими планами на ближайшее время.

К концу года планируется выполнить увеличенный более чем в полтора раза план по проведению бесплатных углублённых медицинских обследований, полностью загрузив работой созданные диагностические центры. В 2021 году такое обследование прошли около 73 тысяч человек, в 2022 году более 90 тысяч. В этом планируется обследовать уже 150 тысяч. Наша область обладает бальнеологическими, климатическими, грязевыми ресурсами.

Принято решение создать Тихоокеанский медицинский кластер и объединить в нём несколько направлений: медицинское, бальнеологическое и санаторно-курортное. Так, уже в конце этого года в Южно-Сахалинске появится первый бювет – специальный павильон над скважиной с минеральной водой.

Парламентарии поинтересовались, будет ли продолжена масштабная работа по реконструкции и ремонту дорог в регионе. Губернатор отметил, что курс будет продолжен на то, чтобы ремонтировать и строить дороги прежде всего там, где ими пользуется наибольшее число жителей. В обязательном порядке дороги строятся к новым микрорайонам, за счёт федеральных средств продолжается реконструкция трассы до Охи, при формировании бюджета на текущий ремонт дорог безусловный приоритет отдан муниципалитетам. А регион концентрирует внимание на дороге по западному побережью и объездной дороге на территории Южно-Сахалинска, первый этап по её строительству завершится в следующем году.

Также глава региона рассказал о темпах по расселению аварийного жилья. Уже в 2026 году завершится очередной этап программы расселения, в рамках которой регионом получена беспрецедентная поддержка со стороны федерального бюджета.