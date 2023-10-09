Домик в альпийском стиле. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Летом 1931-го на Асахигаока рядом с трамплинами началось строительство Дома лыжника. Стены первого этажа выложили красным кирпичом. Выше использовали традиционное дерево. Венчала здание остроконечная крыша с высокими трубами из камня. Оригинальность конструкции придали просторные балконы.

Трёхэтажную гостиницу, возведённую по европейскому проекту, назвали «Альпийская роза». После зимних прогулок её постояльцы грелись у камина. Домик необычной архитектуры, украсивший гору, стал достопримечательностью Южного Сахалина. Сюда приезжали любители лыж со всей Японии.

После войны более половины строений Тоёхары заняли подразделения победителей. Разместились военные и в бывшей гостинице. Здесь, на горе, они несли службу около пятнадцати лет. Солдаты провели перепланировку не только внутри, но и снаружи, лишив здание бокового балкона. Позже при капитальном ремонте утраченную конструкцию не восстановили, а за счёт её увеличили площадь помещений.

К концу 1960-го турбаза приняла гостей. Для них устроили столовую, библиотеку, читальный зал, фотолабораторию, комнату для настольных игр, гостиную, небольшую оранжерею. В номерах поставили диваны. Полы покрыли коврами и дорожками, стены украсили картинами. Были пианино, телевизор и радиоприёмник.

«Горный воздух» прирастал строениями, но главным оставался полюбившийся многим домик с остроконечной крышей. С его балкона за прыжками с трамплина наблюдали почётные гости. Популярное здание на фоне заснеженных сопок в 1960-е стало мини-сувениром – более 35 тысяч значков изготовили в столице.

В советские времена строение несколько раз горело, но всегда возрождалось. Поднялось и после разрухи 1990-х, когда над огнеупорными стенами возвышались лишь кирпичные трубы.

Для Андрея Агеенко, подарившего турбазе новую жизнь, домик в альпийском стиле не только символ «Горного воздуха». В памятном здании в студенчестве он сыграл свадьбу. В 1980-е энтузиасты оборудовали в нём бар. Несмотря на удалённость и подъём (заезжать на гору мог лишь служебный транспорт), заведение пользовалось большим успехом. Привлекал творчески оформленный интерьер со стильной танцплощадкой. Здесь одним из первых в городе появился видеомагнитофон. Настроение поднимали цветомузыка, витражи с подсветкой. А ещё в японском камине разжигали огонь. Когда стихала мелодия, слышалось потрескивание поленьев…

Восстановив историческое строение, Андрей Дмитриевич задумал устроить в нём музей лыжного спорта. Потребовалось время, чтобы идею подхватили. Но помещение по-прежнему занимают гостиница, кафе и прокат снаряжения… Хотя альпийский домик с раритетами добавил бы популярности «Горному воздуху». Главным экспонатом в этом случае стало бы само здание.

Сергей Федорчук.

(Продолжение следует).

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