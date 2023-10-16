Канатные дороги. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Сэкономить время при подъёме на Асахигаока позволяла не только автомобильная трасса, но и буксировочный механизм. Всего за несколько минут любители скоростного спуска с помощью троса, скользя на лыжах вверх по склону, добирались до домика в альпийском стиле. Отсюда такое же устройство доставляло желающих к вершине.

Когда в конце 1950-х военные ушли с Большевика, подъёмников уже не было.

Вскоре после открытия «Горного воздуха» его посетили лучшие слаломисты страны. Гости восхищались нашими природными условиями и трассами, но отметили существенный недостаток – отсутствие «канатки». Спортсмен съезжал со склона за минуту и около часа взбирался к старту. Когда силы и время отнимал подъём, за тренировку удавалось совершить лишь несколько спусков.

Во второй половине 1960-х на Сахалине готовились принять зональные соревнования, но на Камчатке появился подъёмник, и состязания перенесли туда.

Более десяти лет на горе не было даже простейших буксировочных механизмов. И до начала 1970-х здесь не подготовили ни одного мастера спорта. А ведь специальные устройства могли сделать местные заводы из шахтного или портового оборудования.

Весной 1966-го городская администрация выделила на Большевике (от подножия до вершины) земельный участок под канатно-кресельную дорогу. Построить планировалось уже в следующем году. Проектирование поручили инженеру Е. Хваткову. Для ознакомления с особенностями конструкции специалист отправился в Кабардино-Балкарию. Не один раз проехав на гору Чегет, Евгений понял: подвесную дорогу следует делать двухскоростной. Она должна двигаться медленнее летом, чтобы туристы с высоты подольше любовались природой, и быстрее зимой при пронизывающем ветре.

Конструкторское бюро института «Сахалингражданпроект», возглавляемое Хватковым, подготовило документацию, а специалисты «ДальТИСИЗа» провели инженерные изыскания. Активисты этих учреждений через областную газету призвали земляков к участию в сооружении кресельного подъёмника. (Требовалось подготовить более 30 котлованов под опоры и приводные станции).

Летом 1968-го, когда рудоремонтный завод изготовил металлические конструкции, работы на трассе приостановились. Оказалось, областная власть усомнилась в правомерности отвода земельного участка и разрешила проложить подвесную дорогу лишь до турбазы. Только после вмешательства первого секретаря обкома партии П. Леонова строительство по проекту возобновилось.

Канатно-кресельная дорога открылась 15 января 1972 года. За полмесяца до торжественного события первыми её опробовали строители. Трасса в 2246 метров состояла из двух участков. Пассажир достигал «Горного воздуха» за 10 – 12 минут, а ещё через 7 – 8 оказывался на вершине.

Появились на Большевике и долгожданные для спортсменов буксировочные механизмы.

В августе 1981-го на Сахалин обрушились ураганные ветры и проливные дожди. Досталось от стихии и кресельному подъёмнику – повело фундаменты некоторых опор. Опасную в эксплуатации «канатку» часто закрывали на ремонт. Остановили и законсервировали осенью 1989-го. Устаревшее оборудование демонтировали в 2000-х.

Возрождение «Горного воздуха» началось с открытия в 2005-м буксировочного устройства на южном склоне. Ещё одно – на западном – реконструировали. Для детей и начинающих горнолыжников установили безопорный канатный механизм.

А 1 марта 2008-го на Большевике заработала гондольно-кресельная дорога протяжённостью 2337 метров. За два года её построили под руководством специалистов австрийской фирмы «Доппельмайер». По ней со скоростью до 6 метров в секунду движутся восьмиместные кабинки и шестиместные кресла, оборудованные дугами безопасности и пластиковыми колпаками на случай плохой погоды. Директор «Горного воздуха» Андрей Агеенко назвал новую дорогу «хребтом всего горнолыжного комплекса».

Ещё два подъёмника (протяжённость северного – 900, южного – 1600 метров) с четырёхместными креслами специалисты «Доппельмайера» смонтировали в конце 2016 года.

Сергей ФЕДОРЧУК.

(Продолжение следует).

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