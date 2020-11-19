Курильский Уральский. 85-летний ветеран Итурупа принимает поздравления земляков

Если бы не угроза коронавирусной инфекции, то чествование этого уважаемого человека непременно прошло бы в библиотеке или Доме культуры и собрало бы большую аудиторию. Впрочем, и так Михаил Яковлевич Уральский не обойден вниманием курильчан и даже тех, кто покинул далекий остров.

Еще бы! На Итурупе юбиляр живет уже полвека, из них более двадцати лет он работал в штате редакции газеты «Красный маяк». Его здесь знают как наставника молодых журналистов, многие учились у него высокой (до педантизма) степени ответственности.

Михаил Яковлевич создал при «Красном маяке» творческое объединение поэтов, вел литературную страницу «Прибой». Сам он с юности пишет стихи, с любовью оформляя их в самиздатовские книжицы. Таких у него – не один десяток. Есть они в библиотеке, у друзей и знакомых. А в них, как в семейном альбоме, и лирика, и поздравления землякам, и путевые заметки, и стихотворные признания в любви дорогому сердцу острову. Михаила Яковлевича и сейчас нередко видят на берегу моря. Он сидит на пеньке и вдохновляется игрой волн, закатами и восходами, чтобы выразить в рифмах свои чувства.

Кстати, на стихи Уральского курильчанка Ирина Туровская написала немало романсов и песен. А к одному из них – «Мой Итуруп» – музыку написал московский композитор Андрей Писклов. Вот уже более 30 лет это произведение является неофициальным гимном острова.

Думаю, в историю Курильска Михаил Яковлевич уже вошел как самодеятельный поэт. Местное издательство выпустило в свет его поэтический сборник «Итуруп, ты в сердце у меня». Тем не менее, многие земляки помнят Уральского и как работника райкома партии и райисполкома. Он многим оказывал адресную помощь и не прерывал связь с районной газетой.

Островитяне искренне желают ветерану физического и творческого долголетия!

Галия Кунченко, г. Курильск.