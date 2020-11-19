Говорят, городские часы – признак респектабельности любого города и признак заботы о его жителях и гостях. Если следовать такой логике, то островная столица дважды подтвердила свою респектабельность, установив большие уличные часы на опорах возле почтамта и Чехов-центра.

У каждого хронометра по четыре циферблата с классическими римскими цифрами и стрелками – их видно со всех сторон, так что опозданий станет меньше, будем жить, поторапливаясь.

Конечно, сегодня у большинства островитян при себе сотовые телефоны, показывающие точное время, и наручные часы. Но, согласитесь, есть особый шарм у города с большими часами. В начале 2000-х ассоциация рыбопромышленников Сахалина и Курил во главе с Владимиром Горшечниковым сделала городу подарок – установила часы на опоре возле почтамта. Прослужили они немало, но со временем стали работать с перебоями, а потом и вовсе остановились. Долгое время горожан раздражали замершие на все четыре стороны стрелки. Острословы даже стали называть Южный городом, в котором остановилось время…

Теперь оно вновь пошло. Будем надеяться, что администрация областной столицы приобрела не только стильные и красивые, но и надежные хронометры, которым не страшны ни ливни, ни снега, ни морозы.

Что и говорить, и романтики в городе прибавилось. Влюбленные, встречайтесь под часами, только заранее уточняя, под какими именно, ведь их двое. А то получится, как в песне «Неудачное свидание»: «На том же месте в тот же час!».

Людмила Степанец.