Макаровчане «отбили» речку Макаровку. Построенный здесь рыбоводный завод должен быть закрыт

Решением Макаровского городского суда договор о передаче местному предпринимателю Дмитрию Сафронову в безвозмездное пользование земельного участка на реке Макаровка признан ничтожным, а выданные комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМС) Макаровского городского округа разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию рыбоводного завода по выпуску молоди кеты — недействительными.

О ситуации, связанной с рыборазводным заводом в Макаровском районе, наша газета рассказывала в материалах «Течет реченька» (см. «Советский Сахалин» от 26.05.2020 г.), «Малек раздора» (24.06.2020 г.). Речь шла о возможном негативном воздействии строящегося объекта на водозабор, обеспечивающий питьевой водой жителей города Макарова.

Депутат местного собрания Сергей Мустяца, настаивал, что деятельность такого рыбозавода непременно приведет к ухудшению качества питьевой воды. И вот какие при этом приводились аргументы. Прежде всего, размещение предприятия в границах второго санитарного пояса не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. В условиях IIБ климатического района граница пояса должна быть удалена вверх по течению реки настолько, чтобы время пробега воды по основному водотоку составляло не менее трех суток. С учетом же средней скорости течения реки и сравнительно небольшого расстояния от рыбозавода до водозаборной станции отходы рыборазводного производства способны достигнуть водозабора всего лишь за несколько часов.

Подробно про отходы производства депутат рассказал в своем обращении в СК РФ по Сахалинской области. Были упомянуты, в частности, хлорная известь, хлорамин, аммиак, марганцовокислый калий, формалин и прочие химические вещества, применяемые в различных концентрациях для дезинфекции гидросооружений, инвентаря, да и самой рыбоводной продукции. Сообщал он и о том, что рыборазводное производство не обходится без антибиотиков — гентамицина, тетрациклина, эритромицина и т. д. Все это вместе с биологически активными добавками, которые содержатся в сухих гранулированных кормах, непременно будет попадать в водозабор. Равно как и органические остатки кормов, а также растворы антисептиков, применяемые при еженедельной профилактической обработке икры.

Доводы в пользу запрета строительства рыбозавода были весьма весомыми. Однако у городской мэрии, как оказалось, на этот счет было иное мнение. В частности, никаких проблем со строительством рыбозавода на реке Макаровка глава городского округа Андрей Красковский не увидел. А в официальном ответе городской администрации сообщалось, что при рассмотрении заявления и прилагаемых документов на строительство объекта «были учтены зоны санитарной охраны источников водоснабжения г. Макарова», утвержденные распоряжением местной администрации в 2008 году.

Возможно, дело о рыбозаводе было бы спущено на тормозах, если бы не настойчивость депутата Сергея Мустяца. Он организовал сбор подписей против строительства объекта в границах санитарной зоны и разослал обращение в несколько контролирующих органов. А кроме того, записал два видеобращения, которые направил не только губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, но и президенту РФ Владимиру Путину.

Известно, что капля камень точит. Пусть не сразу, но сообщение о том, что на реке Макаровка строят предприятие, способное оказать негативное воздействие на местную среду обитания, не осталось без внимания контролирующих органов. Региональный Роспотребнадзор признал строительство рыбозавода в санитарной зоне недопустимым и привлек сотрудников мэрии, давших «добро» на строительство рыбозавода, к административной ответственности.

Рассмотрение искового заявления главного санитарного врач по Поронайскому, Смирныховскому и Макаровскому районам заняло несколько месяцев. Ответчиками в суде выступали КУМС, а также несколько предпринимателей, получивших земельные участки на реке Макаровка. На одном из них, кстати, и был построен спорный рыбозавод. В итоге разрешения КУМС на строительство и ввод в эксплуатацию этого объекта признаны недействительными. Признано также не действующим в полном объеме распоряжение Макаровской городской администрации «Об утверждении границ зон санитарной охраны источника водоснабжения г. Макарова».

Согласно решению суда, предпринимателям придется свои земельные участки вернуть КУМС. А запрет на работу рыбозавода в границах санитарной зоны влечет за собой его закрытие. Если это судебное решение «устоит» в апелляционной инстанции. На что и надеются макаровчане.

Игорь КАЛИНИН.