Мусор заказывали? Сахалинский предприниматель открыл на нем бизнес

Предприниматель Артем Пугачев из Южно-Сахалинска создал интернет-магазин на крупнейшей в мире торговой онлайн-платформе Alibaba.

Свой первый пункт приема стеклотары он открыл еще в 2010 году, а теперь вышел на международный рынок с переработанными отходами – картоном, стеклом, пластиком и алюминием. В ближайшее время вторсырье направится зарубежным покупателям, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На своем складе предприниматель принимает картонные коробки, офисную бумагу, старые журналы, стекло, пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Отходы проходят сортировку, первичную переработку и прессование. Для частных лиц и бизнеса эта услуга оказывается бесплатно.

Помощь сахалинскому бизнесмену оказывают в Центре поддержки экспортной деятельности. Специалисты разрабатывают коммерческое предложение и консультируют по логистике экологически чистого бизнеса.

– Сначала проводится исследование рынка: будет ли иметь спрос данный продукт на маркетплейсе. Переработанные отходы сегодня в тренде. Мы помогли предпринимателю в создании страницы интернет-магазина, ее оформлении, переводе.

Дали рекомендации по установлению цен, – рассказала руководитель Центра поддержки экспортной деятельности Дина Романова. – На этом наша совместная работа не закончилась. Как правило, в течение года мы помогаем с маркетингом и продвижением.

В прошлом году при содействии центра на международный рынок уже вышли две сахалинские компании. На электронной торговой площадке Alibaba свои товары разместили ООО «Дивия-Фарм Сахалин» (биологически активные добавки из ламинарии) и ООО «Невод» (рыбопродукция). Кроме того, планируется открыть для зарубежных покупателей островные сувениры – сумки, ремни, кошельки и одежду из натуральной рыбьей кожи. На крупнейший международный аукцион eBay собираются вывести изделия мастеров из ногликской родовой общины Тухш.

Ирина НОВИКОВА.