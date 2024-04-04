Президент поддержал идею возведения моста на Сахалин. Тогда развитие острова и прилегающих регионов пойдёт другими темпами

Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Валерия Лимаренко – вернуться к рассмотрению вопроса о строительстве мостового перехода между материком и островом Сахалин. Рабочая встреча прошла 3 апреля в режиме видеосвязи.

Экономика Сахалинской области развивается высокими темпами. В прошлом году объём валового регионального продукта вырос на 13 процентов и составил 1 триллион 620 миллиардов рублей. Объём инвестиций в основной капитал – 305 миллиардов рублей. При этом структура инвестиций претерпела серьёзные изменения. Сейчас на долю сырьевых производств приходится лишь 27 процентов вложений. Пять лет назад в эти отрасли направлялись две трети инвестиций. Это означает, что экономика региона становится диверсифицированной и более устойчивой.

Несмотря на санкции и уход компаний Exxon и Shell, в плановом режиме работают проекты по добыче нефти и газа «Сахалин-1», «Сахалин-2». В ближайшие годы должен войти в силу проект «Сахалин-3». Сахалинские власти рассчитывают совместно с «Газпромом» запустить переработку газового конденсата, наладить выпуск жидких видов топлива: бензина, авиационного керосина, дизельного топлива – Компания «Сибур» готовит технико-экономическое обоснование на создание нефтехимических производств. Благодаря переработке углеводородов будет сформирован новый промышленный район в центральной части Сахалина.

При этом областные власти считают необходимым строительство моста между Сахалином и материком. Если раньше аргументов было мало, сейчас у нас начала развиваться промышленность, появляется дополнительная грузовая база, отметил Валерий Лимаренко. Президент позицию губернатора поддержал, сообщила пресс-служба регионального правительства.

– Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком, и развитие пойдёт там другими темпами. Уверен абсолютно. Давайте вернёмся к этой теме, посмотрим, – сказал Владимир Путин.

Глава государства также заметил, что надо оценить возможности развития территорий на материке, прилегающих к будущему мосту и подходам к нему. Просто по тайге ездить – это менее интересно, чем передвигаться в регионе, который имеет перспективы развития, сказал он. Владимир Путин поручил Валерию Лимаренко проработать вопрос строительства моста с правительством страны.

Областные власти считают модернизацию Корсаковского порта ключом к развитию региона. Он станет основой логистического хаба. Это будет мощный современный порт-убежище. Корсаковский порт и порт в селе Новое входят в состав Северного морского пути. Губернатор обратился к Президенту с предложением – ускорить открытие финансирования реконструкции Корсаковского порта. Это даст возможность приступить к строительным работам уже в этом году.

– Я как-то обращался к Вам по университету, чтобы мы раньше начали строить, Вы меня поддержали, и стройка уже идет полным ходом. То же самое произошло бы по Корсаковскому порту, я письмо Вам направил, если бы Вы нас поддержали, на годик раньше начать, в этом году, – было бы здорово, – отметил Валерий Лимаренко.

В итоге Президент поручил заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину проработать вопрос о переносе на 2024 год начала финансирования реконструкции Корсаковского порта.

Транспортная инфраструктура Сахалинской области активно развивается. Островной регион стал центром дальневосточной авиации во главе с авиакомпанией «Аврора».

Планируется, что парк транспортного предприятия будет расширяться. В нем появятся 18 самолетов, 21 вертолет. Между тем, уже сейчас почти вдвое увеличилась частота рейсов и на 60 процентов выросло количество перевезенных пассажиров. Открылся новый аэровокзал в Южно-Сахалинске, продолжается строительство взлетно-посадочной полосы, способной принимать самолеты всех типов.

Субсидирование позволяет сохранять цены на перелеты на приемлемом уровне. Полет в Петропавловск-Камчатский стоит до 6 тысяч рублей, в Москву – 13 тысяч рублей.

Два новых судна вышли на линию, соединяющую Сахалин с Курильскими островами. Они были построены в Санкт-Петербурге. В прошлом году в работу на паромной переправе Ванино – Холмск включилось новое судно – «Александр Деев». Вскоре к нему присоединится аналогичное – «Василий Ощепков».