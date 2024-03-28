В топ-100 лучших проектов страны. Проект муниципального центра цифровой трансформации будет работать на горожан

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин вручил директору муниципального центра цифровой трансформации Южно-Сахалинска Александру Панкратову благодарственное письмо губернатора области за высокие показатели в работе.

Глава города поздравил Александра Панкратова, его команду, а также куратора этого направления – вице-мэра Вячеслава Кожухова с успехом и поблагодарил за вклад в развитие Южно-Сахалинска.

Напомним, проект центра цифровой трансформации «Дашборд проектной деятельности» вошёл в топ-100 лучших проектов из более 18 тысяч поданных за­явок на участие в первой всероссийской муниципальной премии «Служение».

Генеральный ди­ректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко (член наблюдательного совета конкурса) особо отметил проект Южно-Сахалинска «Дашборд проектной деятельности» в номинации «Новые технологии – новые возможности». В этой ИТ-номинации значились проекты и управленческие решения, направленные на внедрение и использование цифровых технологий для повышения качества жизни людей.

Церемония награждения призёров и финалистов премии «Служение» прошла на первом всероссийском форуме «Малая Родина – сила России», в нем принял участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.