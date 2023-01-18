На лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» стартовало первенство ДФО по лыжным гонкам

Состязались спортсмены 17-18 лет. Участие в соревнованиях принимают сборные команды из Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, Якутии, Камчатского края, Бурятии, Магаданской и Сахалинской областей.

В первый день соревнований гонки проводились свободным стилем. Девушки разыграли медали на дистанции десять километров. Юноши боролись за право подняться на подиум на дистанции 15 километров.

На старт прекрасной половины человечества вышло 35 спортсменок. Как и на соревнованиях любого уровня, далеко не все участницы могли претендовать на подиум. В группу сильнейших представляли по две лыжницы из Хабаровского края, Якутии и Сахалинской области. По одной Камчатского края и Бурятии.

На первой контрольной отметки 3,3 км лучшее время показала представительница Хабаровского края Камилла Мокшанова- 10:30,6. Наша землячка мастер спорта Софья Кузнецова проигрывала лидеру-18,1 секунды. Лыжница из Бурятии Лидия Федотова показала третий результат-10:50,9.

Еще одна представительница островной области мастер спорта Юлия Завьялова преодолела круг за 11:01,0. На отметке 6,6 километра дистанции четверка лидеров не претерпела изменений Камилла Мокшанова-21:20,1, Софья Кузнецова-22:08,7, Лидия Федотова-22:15,2, Юлия Завьялова-22:44,1.

До финиша оставалось чуть больше трех километров и мало кто из тренеров и представителей других команд сомневался в том, что первую золотую медаль первенства ДФО завоюет Камилла Мокшанова. Лыжница из сборной Хабаровского края показала лучшее время дня. Преодолев червонец за 32:13,6. Серебро у Софьи Кузнецовой-33:26,2. Замкнула тройку призеров-Лидия Федотова-33:58,1. Юлия Завьялова заняла, самое обидное в любом виде спорта, четвертое место-34:08,0.

Юноши сегодня закрутили настоящий спортивный триллер на дистанции 15 километров. И если у девушек группа сильнейших была из восьми человек, то у юношей 15 лыжников претендовали на медаль высшего достоинства. Всего же на старт вышло 54 лыжника.

Уже с первых километров на дистанции началась такая заруба за лидерство, что поклонники этого вида спорта даже представить себе не могли, что станут свидетелями такой захватывающей борьбы за медали. Первым контрольную отметку 3,75 километра, среди претендентов на победу, прошел сахалинец Павел Попов. На табло стадиона загорелось-10:21,3.

Товарищ по команде Сергей Слюсаренко улучшает время Павла-10:18,7. Хабаровчанин Дмитрий Пузанов выбегает из десяти минут-9:58,7. И это явная заявка на чемпионство. Но впереди еще более десяти километров дистанции и все может поменяться кардинальным образом. Так Алексей Распутин (Якутия) подвигает наших ребят на ступеньку ниже-10:10,8. Магаданец Ростислав Нефедов повторяет результат Сергея Слюсаренко-10:18,7.

На промежуточном финише 7,5 километра лидер прежний Дмитрий Пузанов-20:44,2. Наш Павел Попов показывает второе время-20:58,8. Замыкает тройку лучших Сергей Слюсаренко-21:12,7. Ростислав Нефедов в прямом смысле слова наступает Сергею на пятки-21:14,8.

После преодоления 11,2 километра тройка лидеров поменялась Дмитрий Пузанов-31:40,2, Павел Попов-31:51,2, Ростислав Нефедов-32:16,6, Сергей Слюсаренко-32:23,9. До финиша оставалось совсем не много и вопрос, кто поднимется в этот день на пьедестал, оставался открытым. Первым финиширует Павел Попов-42:33,4.

Сергей Слюсаренко не смог улучшить время товарища по команде-43:15,8. Дмитрий Пузанов улучшает время наших ребят и уводит у сахалинцев золотую медаль-42:30,3. Все ждут финиш Ростислава Нефедова и, как не горько осознавать, но он подвигает Сергея Слюсаренко с пьедестала почета на четвертое место-42:49,5.

Подводя итог первого дня соревнований можно смело сказать, что две серебряные медали не плохой результат. Вместе с тем лыжники из Хабаровска сегодня завоевали две медали высшего достоинства.

Завтра спринт классическим стилем и хотелось бы, чтобы и у сахалинских лыжников копилка наград засверкала из самого драгоценного металла. Начало соревнований в 11:00.

Игорь Крпук.

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