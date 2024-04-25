Столицу области обойдут грузами. Началось строительство первого участка западного объезда Южно-Сахалинска

До конца 2024 года планируется ввести первый участок объездной дороги протяжённостью 8,3 км между сёлами Троицкое и Дальнее. В дальнейшем магистраль соединит федеральные трассы Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков и Южно-Сахалинск – Оха. Глава региона Валерий Лимаренко побывал на строительной площадке.

Объездная дорога разгрузит действующий маршрут, проходящий по улицам Южно-Сахалинска, взяв на себя потоки грузовых машин из портов. Это уменьшит количество пробок, улучшит экологическую обстановку и преобразит центральный район города.

Окончание строительства первого этапа западного объезда протяжённостью 23,6 км намечено на 2026 год. Всего предстоит построить больше 40 километров новой дороги. Участок магистрали от Троицкого будет проходить через горный массив и заканчиваться в Дальнем. Такое решение позволит вывести грузовой транспорт сразу на федеральную трассу Южно-Сахалинск – Оха.

– Фактически, это историческая трасса, которая в будущем может стать федеральной. И как только мы введём её в эксплуатацию, город сразу задышит легче. Центр Южно-Сахалинска будет освобождён от грузового транспорта, пробок, которые создаются. Сократится количество дорожно-транспортных происшествий, – прокомментировал Валерий Лимаренко. – У нас будет четыре мостовых сооружения и два путепровода. Финансированием объект обеспечен в необходимом объёме, – отметил Максим Жоголев, министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Сейчас на объекте ведутся земляные работы. На участке подготавливают технику для мостовых сооружений. Западный обход Южно-Сахалинска будет иметь две полосы движения, сообщает пресс-служба регионального правительства.