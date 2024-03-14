Будет на что посмотреть и что услышать

Насыщенная культурная программа ждёт районы области в 2024 году. Ведущие учреждения культуры сейчас верстают план гастролей и выездных мероприятий.

Однако с начала года на островах состоялось немало культурных событий. Выставку «Родился в Таганроге», посвящённую Антону Павловичу Чехову, за две недели посмотрели пятьсот невельчан. Спектакль «Вишнё­вый сад» с успехом прошёл в Поронайске. Путешествует по районам фотовыставка «Сахалин Алексея Ходюкова».

Как отметила региональный министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик, выездные культурные события вызывают интерес земляков.

– К примеру, выставка «Сахалин – Донбасс», которой мы очень гордимся, – сообщила министр. – Её увидело несколько тысяч островитян. Один из самых частых запросов – гастроли воспитанников музыкальной академии Ларисы Долиной. В конце марта в районах пройдут концерты талантливых сахалинских авторов и исполнителей и прозвучат отдельные номера на праздничных мероприятиях. – Составляя культурную программу на год, необходимо учитывать желания людей в районах, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Если они просят больше спектаклей, концертов, выставок, расширяйте план. Афиша для Южно-Сахалинска на этот год богата мероприятиями, каждая неделя отмечена яркими событиями. Нужно, чтобы и у жителей в районах культурная жизнь была насыщеннее и разнообразнее.

Работа в этом направлении ведётся. Чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к театральному искусству, некоторые спектакли Чехов-центра переведены на гастрольный формат. Среди них – комедия положений «Чужой ребёнок». Накануне с успехом прошли гастроли театралов в Углегорске. Также по районам прокатится детский спектакль «У ковчега в восемь». А в апреле с постановкой в Аниву отправится Сахалинский театр кукол.

Сахалинцев ждут также выездные постановки театра танца «Диалог», спектакль «Вера» по воспоминаниям жены композитора Микаэла Таривердиева. Запланированы гастроли вокального дуэта «Вишня», камерного хора «Голоса», народного ансамбля «Ковёр-Бэнд».