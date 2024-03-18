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На Сахалине разыграли Кубок России по горнолыжному спорту. Островитянка Софья Крохина завоевала серебряную медаль

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Фото на память после стартов.

В Южно-Сахалинске сначала дали старт шестому этапу Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом-гигант». В соревнованиях принимали участие около сотни сильнейших спортсменов из 19 регионов страны.

– На Сахалин приезжаем ежегодно. Мы очень любим это место, людей, здесь всегда отличная подготовка склонов и праздничная атмосфера, – поделился впечатлениями тренер сборной команды Краснодарского края Григорий Лебедев.

Островной регион представляли 13 горнолыжников. По словам воспитанницы Елены Литвиновой и Евгения Зароховича, спортсменки сахалинского Центра спортивной подготовки Дарины Иохвидович, домашние старты не всегда сулят успех.

– Для меня домашний старт всегда сложнее. Нет ощущения, что ты где-то на выезде, уровень ответственности будто выше. Большой плюс в том, что мы не раз тренировались на этой трассе, но дала установку – проехать для себя, чтобы самой понравилось, – отметила сахалинка.

В первый день на трассе состязались женщины. «Золото» завоевала представительница Московской области Виталина Гирина, второй стала москвичка Екатерина Ткаченко, «бронза» у спортсменки из Кемеровской области Анны Нагайцевой.

После этапа Кубка на «Горном воздухе» состоялись чемпионат и первенство (U16-U20), затем финал Кубка России в слаломе-гиганте.

В финале Кубка России не все спортсмены в первом заезде справились с трассой. Так, у мужчин до финиша не добралось более 15 спортсменов, рассказали в Российской федерации горнолыжного спорта.

Первое место занял Иван Кузнецов с Камчатки. Серебряный результат в активе Павла Трихичева из Санкт-Петербурга. «Бронза» у Александра Андриенко из Калужской области.

В женском зачёте вновь победила Виталина Гирина из Подмосковья. Второе место заняла островная горнолыжница Софья Крохина, третье – Анна Нагайцева из Кемеровской области.

– Виталину Гирину невозможно было остановить. На обеих трассах она была абсолютным лидером и в итоге одержала третью победу подряд. На пьедестале и Софья Крохина, которая поднялась с четвёртой промежуточной позиции и завоевала серебряную медаль, – прокомментировали в Российской федерации горнолыжного спорта.

– На горных лыжах я катаюсь с пяти лет и вижу, как сильно меняются условия проведения наших соревнований, они выходят на мировой уровень. Сюда привлекают очень много специалистов для подготовки трасс. К тому же нас показывают по телевизору, это очень приятно. Классно, когда твои выступления могут смотреть родственники и болельщики, – поделилась чемпионка России в параллельном слаломе, спортсменка Центра спортивной подготовки Сахалинской области Софья Крохина.

Олег Фураев из Алтайского края на Сахалине уже в пятый раз. По его словам, с каждым годом уровень организации соревнований растёт.

– Соревнования проходят здесь ежегодно, и каждый раз хорошие условия, но в этом году в особенности. Идеально подготовленный склон – жёсткий, не разбивается, нет ледяного покрытия, именно отличный снег. Я вижу, как с каждым годом условия для катаний здесь улучшаются, канатные дороги и подготовка склонов выходят на новый уровень, – отметил Олег.

Награждение медалистов провёл заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук. А ему, в свою очередь, президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников вручил плакетку за большой вклад в развитие горнолыжного спорта.

На этом сезон у ведущих российских горнолыжников не заканчивается.

В Терсколе с 29 марта по 1 апреля пройдут чемпионат, первенство и Кубок страны в слаломе.

 

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