Сахалинэнергосбыт взыскивает долги через суд

Филиалом ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» в первые два месяца 2024 года подано более 1,7 тыс. заявлений о выдаче судебных приказов о принудительном взыскании задолженности с частных клиентов на общую сумму 9,9 млн рублей. В настоящее время судом удовлетворено 1,4 тыс. исков (с учётом переходящих с 2023 года) на 10,9 млн рублей. Не дожидаясь судебных разбирательств, сразу после подачи заявлений 90 граждан погасили задолженность в добровольном порядке.

Дальневосточная энергетическая компания напоминает клиентам о необходимости до 25 марта оплатить потреблённую электроэнергию, а при наличии задолженности – погасить её или заключить соглашение о реструктуризации. Неоплаченные долги – причина, по которой энергетики вынуждены обращаться в суд, а также в службу судебных приставов с целью взыскания долга в принудительном порядке. В 2023 году по заявлениям энергетиков через суд было взыскано 47,9 млн рублей, ещё 19,8 млн рублей клиенты компании оплатили после уведомления о подаче исков в суд.

Выполняя решение суда, граждане обязаны оплатить не только всю сумму долга за потреблённую электроэнергию, но также государственную пошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела.

Если вступившее в законную силу решение суда о взыскании задолженности не исполняется неплательщиком в установленные сроки, с должниками начинают вести работу судебные приставы. С целью исполнения судебных решений приставы могут списать денежные средства с банковской карты должника, наложить арест на его имущество – как движимое, так и недвижимое, – начиная с телефона, бытовой техники и заканчивая автомобилем, запретить совершение сделок с недвижимостью, регистрацию и продажу транспортных средств. Также приставы вправе вынести постановление о временном ограничении выезда за границу.

Консультацию о возможном наличии долга за потреблённую электроэнергию и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ДЭК по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный).

Оплатить потреблённые энергоресурсы можно в офисах ДЭК, через «Платёжную страницу ДЭК», в отделениях Почты России, в банках и банкоматах, а также с помощью онлайн-способов, указанных на сайте компании в разделе «Оплата».

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».