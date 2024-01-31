Среда, 31 января, 2024
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На Сахалине задержан иностранец за пропаганду терроризма в интернете 

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В социальных сетях появилась информация, популяризующая запрещенную на территории России террористическую организацию, и оправдывающая терроризм. Разместил ее 40-летний  иностранец из республик Центрально-Азиатского региона,  проживающий  на территории Сахалинской области.

В результате проведенных УФСБ России по Сахалинской области мероприятий  противоправные деяния  пресечены. Следственным отделом правоохранительного органа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России. Фигурант уголовного дела заключен под стражу.

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