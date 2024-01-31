На Сахалине задержан иностранец за пропаганду терроризма в интернете 

В социальных сетях появилась информация, популяризующая запрещенную на территории России террористическую организацию, и оправдывающая терроризм. Разместил ее 40-летний иностранец из республик Центрально-Азиатского региона, проживающий на территории Сахалинской области.

В результате проведенных УФСБ России по Сахалинской области мероприятий противоправные деяния пресечены. Следственным отделом правоохранительного органа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России. Фигурант уголовного дела заключен под стражу.